শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫, ৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মোংলায় বাস-ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত ৬

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩৪

মোংলা-খুলনা মহাসড়কে যাত্রীবাহী বাস ও এলপিজি বহনকারী ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে বাসের ছয় যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছে।

শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেল ৪টার দিকে মোংলা- খুলনা মহাসড়কের উপজেলার কবিরাজ বাড়ির মোড় এলাকায় সংঘর্ষের হয়।

এ সময় বাসের চালক এবং ৫ যাত্রী গুরুতর আহত হয়। একইসঙ্গে বাস ও ট্রাকের সামনের অংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ দুর্ঘটনায় আহত বাসের চালকসহ ৬ জনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে রামপাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। এ রিপোর্ট লিখা পর্যন্ত আহতদের নাম পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।

এদিকে বাসটি ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে দিগরাজ বাজার পৌর ট্রাক টার্মিনালে স্থানান্তর করা হলেও খালি সিলিন্ডারবাহী ট্রাকটি সড়কের মাঝখানে বিকল হয়ে থাকায় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে।

মোংলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো আনিসুর রহমান জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করতে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

