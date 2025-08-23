সেকশন

রোববার, ২৪ আগস্ট ২০২৫, ৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বুড়িগঙ্গায় হাত বাঁধা অবস্থায় নারী-পুরুষের ভাসমান মরদেহ উদ্ধার 

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৩২

ঢাকার কেরানীগঞ্জে বুড়িগঙ্গা নদী থেকে এক অপরের সাথে হাত বাঁধা অবস্থায় যুবক-যুবতীর ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ সদস্যরা।

উদ্ধার হওয়া পুরুষের বয়স আনুমানিক ৪০ বছর ও নারীর বয়স প্রায় ৩০ বছর। যুবকের পরনে ছিল লাল রঙের চেক শার্ট ও ট্রাউজার। আর যুবতীর পরনে ছিল লাল রঙের সালোয়ার ও ছাই রঙের গেঞ্জি।

শনিবার (২৩ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে কেরানীগঞ্জ মডেল থানাধীন কালিন্দী ইউনিয়নের মাদারীপুর ঘাট থেকে ভাসমান অবস্থায় তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মরদেহ সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্যে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। 

কেরানীগঞ্জের বরিশুর নৌ পুলিশ ফাড়ির উপ-পরিদর্শক মোক্তার হোসেন বলেন, খবর পেয়ে আজ শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে কেরানীগঞ্জ মডেল থানাধীন কালিন্দী ইউনিয়নের মাদারিপুর ঘাটে ভাসমান অবস্থায় ওই যুবক যুবতীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এসময় যুবকের হাতের সাথে যুবতীর এক হাত বাঁধা ছিলো।

ধারণা করা হচ্ছে, আনুমানিক দুই থেকে তিন দিন আগে তাদের মৃত্যু হয়েছে। লাশ ফুলে যাওয়ায় চেহারা বোঝা যাচ্ছে না। তাদের পরিচয় শনাক্তে ফরেনসিক দলকে অবগত করা হয়েছে। 

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

রাজধানী কেরানীগঞ্জ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

দুর্ভোগ এড়াতে ৯১ স্থানে সভা-সমাবেশ করার অনুরোধ ডিএমপি কমিশনারের

ঢাকাগামী যমুনা এক্সপ্রেস বিমানবন্দর স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত

ঢাকার বায়ুমানে কিছুটা উন্নতি, বায়ুদূষণের শীর্ষে দোহা

রাজধানীর কদমতলীতে বহুতল ভবনে আগুন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

২০১৮ সালের নির্বাচনের কলঙ্ক ঘোচাতে চায় পুলিশ: ডিএমপি কমিশনার

চাকরির নামে বাসায় ডেকে নারীর সঙ্গে ভিডিও ধারণ: ‘হানি ট্র্যাপ’ চক্রের ৭ সদস্য গ্রেপ্তার

বনশ্রীতে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার নিহত

এস এম জিলানীর শরীর থেকে গুলি অপসারণ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng