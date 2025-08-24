সেকশন

প্রার্থিতা প্রত্যাহার নিয়ে ছাত্রদলের নির্দেশনা, না মানলে ব্যবস্থা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদল মনোনীত প্যানেলসমূহের বাইরে সব নেতাকর্মীকে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নির্দেশনা দিয়েছে সংগঠনটি।

শনিবার (২৩ আগস্ট) এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, আসন্ন ডাকসু ও হল সংসদসমূহের নির্বাচনের তপসিল অনুসারে আগামী ২৫ আগস্ট দুপুর ১টা প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময়। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তদাধীন হল শাখাসমূহের যেসব নেতাকর্মী ডাকসু ও হল সংসদসমূহের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য মনোনয়ন ফরম উত্তোলন করেছেন, তাদের সবাইকে যথানিয়মে নিজ নিজ প্রার্থিতা প্রত্যাহার করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। এই নির্দেশনা অমান্যকারী সবার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস এবং সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন আজ এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছেন।

