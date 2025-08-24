সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

৩ দিন পর কাপ্তাই বাঁধের জলকপাট বন্ধ করা হলো

আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ০২:৩৪

একটানা তিনদিন পানি ছাড়ার পর অবশেষে কাপ্তাই বাঁধের ১৬ জলকপাট  শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেল ৫টায় বন্ধ করে দেওয়া হলো বলে এমন তথ্য নিশ্চিত করেছেন, কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী মাহমুদ হাসান।

এই প্রকৌশলী বলেন, হ্রদে বর্তমানে পানি আছে ১০৮.১৫ ফুট মিনস সি লেভেল। বর্তমানে পাঁচটি ইউনিটে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সেকেন্ডে ৩২ হাজার কিউসেক পানি নিষ্কাশিত হচ্ছে এবং ২২২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে বলে যোগ করেন তিনি।

এর আগে টানা বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে কাপ্তাই হ্রদের পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় বুধবার (২০ আগস্ট) রাত ৮টায় ফের দ্বিতীয় দফায় কাপ্তাই বাঁধের ১৬ জলকপাট ৬ ইঞ্চি খুলে দিয়ে সেকেন্ডে ছাড়া হচ্ছে নয় হাজার কিউসেক পানি ছাড়া হয়েছিলো।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দিনগত রাত ১০ টায় কাপ্তাই বাঁধের ১৬ জলকপাট ৬ ইঞ্চি খুলে দিয়ে সেকেন্ডে নয় হাজার কিউসেক পানি ছাড়া হবে বলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিলো। তবে সেইদিন রাতে পানি ছাড়া হয়নি।

হ্রদে পানি বৃদ্ধির কারণে  সোমবার (৪ আগস্ট) দিনগত রাত ১২ টা ৫ মিনিট থেকে কাপ্তাই বাঁধের ১৬ জলকপাট ছয় ইঞ্চি খুলে দিয়ে সেকেন্ডে নয় হাজার কিউসেক পানি ছাড়া হয়েছিলো।

এরপর মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) দিনগত রাত ১১ টা থেকে ১৬ জলকপাট দেড় ফুট খুলে দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে  ৩০ হাজার কিউসেক পানি, বুধবার (৬ আগস্ট) দুপুর ১টা থেকে জলকপাট আড়াই ফুট খুলে দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে  ৪৯ হাজার কিউসেক পানি, বুধবার (৬ আগস্ট) রাত ১১ থেকে জলকপাট তিন ফুট খুলে দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে ৫৮ হাজার কিউসেক পানি এবং বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টা থেকে জলকপাট সাড়ে ৩ ফুট খুলে দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে ৬৮ হাজার কিউসেক পানি ছাড়া হয়েছিলো।

এর এক সপ্তাহ পর গত ১২ আগস্ট সকাল ৮টায় কাপ্তাই বাঁধের ১৬ জলকপাট দিয়ে পানি ছাড়া বন্ধ ঘোষণা করেছিলো কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি থেকে ২৩০ থেকে ২৪৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করার সক্ষমতা রয়েছে।

ইত্তেফাক/এমএএম

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
