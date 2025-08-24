সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করবেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ০৯:০০

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন বাংলাদেশ সফররত পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার। খোঁজখবর নিতে রোববার (২৪ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় খালেদা জিয়ার বাসভবন ফিরোজায় যাওয়ার কথা রয়েছে তার।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবর নিতে তার গুলশানের বাসায় যাবেন বাংলাদেশ সফররত পাকিস্তান উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইসহাক দার। 

উল্লেখ্য, দুই দিনের সফরে শনিবার দুপুরে ঢাকায় পৌঁছেছেন ইসহাক দার। প্রায় ১৩ বছর পর কোনো পাকিস্তানি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এটিই প্রথম বাংলাদেশ সফর। 

ইসহাক দার বাংলাদেশের উদ্দেশে রওনা হওয়ার পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক্সে (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে এই সফরকে 'ঐতিহাসিক' বলে উল্লেখ করে। পোস্টে আরও বলা হয়, ইসহাক দার বাংলাদেশের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করবেন।

এর আগে, শনিবার বাংলাদেশে পৌঁছে বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ইসহাক দার।

ইত্তেফাক/এনএন

বিষয়:

পাকিস্তান রাজনীতি খালেদা জিয়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চীনের পথে এনসিপির ৮ নেতা

বিএনপির কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাবে যা বললেন ফজলুর রহমান

ফজলুর রহমানের দলীয় সব পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত

যারা নির্বাচন বয়কট করবে, নিজেরাই মাইনাস হয়ে যাবে: সালাহউদ্দিন আহমদ 

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

শ্বশুরের বিচারক হওয়া নিয়ে ব্যাখ্যা দিলেন সারজিস

চাপ দিয়ে তৌহিদ আফ্রিদি ও তার বাবাকে গ্রেপ্তার করানো হয়েছে: নুর

খালেদা জিয়া দেশের প্রথম নারী মুক্তিযোদ্ধা: বুলু

সংবিধানের মূলনীতি থেকে আমরা সরে যাচ্ছি: ড. কামাল হোসেন

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng