খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করবেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন বাংলাদেশ সফররত পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার। খোঁজখবর নিতে রোববার (২৪ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় খালেদা জিয়ার বাসভবন ফিরোজায় যাওয়ার কথা রয়েছে তার।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবর নিতে তার গুলশানের বাসায় যাবেন বাংলাদেশ সফররত পাকিস্তান উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইসহাক দার।
উল্লেখ্য, দুই দিনের সফরে শনিবার দুপুরে ঢাকায় পৌঁছেছেন ইসহাক দার। প্রায় ১৩ বছর পর কোনো পাকিস্তানি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এটিই প্রথম বাংলাদেশ সফর।
ইসহাক দার বাংলাদেশের উদ্দেশে রওনা হওয়ার পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক্সে (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে এই সফরকে 'ঐতিহাসিক' বলে উল্লেখ করে। পোস্টে আরও বলা হয়, ইসহাক দার বাংলাদেশের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করবেন।
এর আগে, শনিবার বাংলাদেশে পৌঁছে বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ইসহাক দার।