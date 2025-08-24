সেকশন

বাংলাদেশ-পাকিস্তানের সম্পর্কে একাত্তর ইস্যুকে অবশ্যই ‘ডিল’ করা উচিত: এনসিপি

আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ০৯:০০
পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ইসহাক দারের সঙ্গে বৈঠকে একাত্তর ইস্যুর ‘সমাধান চেয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের সম্পর্ক এগিয়ে নিতে এ বিষয়ে অবশ্যই জোর দেওয়া উচিত বলে মনে করে তরুণদের নেতৃত্বাধীন নবীন এই রাজনৈতিক দল।

শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকালে পাকিস্তান হাইকমিশনে ঢাকা সফররত পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করে এনসিপির সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল। বৈঠকের পর গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপে এসব কথা জানান এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন।

বৈঠক শেষে এনসিপি সদস্যসচিব আখতার হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, এনসিপি মনে করে বিগত সময়ে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মধ্যকার যে শত্রুভাবাপন্ন সম্পর্ক ছিল, সেখান থেকে উন্নতির সুযোগ রয়েছে। আমরা মনে করি বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, যেকোনো ধরনের সম্পর্ক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একাত্তর ইস্যুকে অবশ্যই ডিল করা উচিত। আমরা সে প্রসঙ্গ তাদের কাছে উত্থাপন করেছি।

পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক অমীমাংসিত তিনটি বিষয় রয়েছে। বিষয়গুলো হলো একাত্তরের গণহত্যার জন্য পাকিস্তানের আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাওয়া, আটকে পড়া পাকিস্তানিদের প্রত্যাবাসন ও অবিভাজিত সম্পদে বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা প্রদান। অমীমাংসিত এই তিন ইস্যু সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায়।

এ নিয়ে ইসহাক দার কিছু বলেছেন কিনা- জানতে চাইলে আখতার হোসেন বলেন, বিষয়টি পাকিস্তান জানাবে।

একই বিষয়ে সাংবাদিকদের আরেক প্রশ্নের জবাবে দলটির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘আমরা তাদের বলেছি, একাত্তর বিষয়টি দ্রুত সমাধান করা উচিত। তারা (ইসহাক দারের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানের আলোচক দল) বলেছে, তারা এটাতে প্রস্তুত।’

