নতুন দুটি ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালাল উত্তর কোরিয়া

উত্তর কোরিয়া নতুন ধরনের দুটি উন্নত আকাশ প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করেছে। দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি (কেসিএনএ) জানিয়েছে, এই উৎক্ষেপণ তদারকি করেছেন উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন।
কেসিএনএ রোববার (২৪ আগস্ট) প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানায়, শনিবার চালানো এই পরীক্ষায় ক্ষেপণাস্ত্রগুলো বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে কার্যকর আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, নতুন ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থাগুলো বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি এবং অপারেশন ও প্রতিক্রিয়া প্রক্রিয়ায় সফলতা দেখিয়েছে। তবে কোথায় উৎক্ষেপণ করা হয়েছে, সে তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।
এএফপি জানায়, কেসিএনএ এ বিষয়ে কোনো বিস্তারিত প্রযুক্তিগত তথ্য দেয়নি। শুধু জানিয়েছে, পরীক্ষার ফলাফলে স্পষ্ট হয়েছে ক্ষেপণাস্ত্রগুলো বহুমুখী লক্ষ্য ধ্বংসে অত্যন্ত উপযোগী। কেসিএনএ প্রকাশিত ছবিতে দেখা যায়, ক্ষেপণাস্ত্রগুলো আকাশের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। অন্য একটি ছবিতে দেখা গেছে, কিম জং উন সামরিক কর্মকর্তাদের কাছ থেকে ব্রিফিং নিচ্ছেন, পাশে রাখা একটি দূরবীনে ভর দিয়ে।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, কিম জং উন প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান খাতকে একটি বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছেন, যা আগামী দলীয় বৈঠকের আগেই সম্পন্ন করতে হবে।
অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাবাহিনী শনিবার জানিয়েছে, এ সপ্তাহের শুরুতে সীমান্ত অতিক্রম করা কয়েকজন উত্তর কোরীয় সেনাকে লক্ষ্য করে তারা সতর্কতামূলক গুলি চালিয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার সংবাদ সংস্থা ইয়োনহাপের বরাতে জাতিসংঘ কমান্ড জানিয়েছে, মঙ্গলবার প্রায় ৩০ জন উত্তর কোরীয় সেনা সীমান্ত অতিক্রম করেছিল।
এ বিষয়ে পিয়ংইয়ংয়ের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম দেশটির সেনা লেফটেন্যান্ট জেনারেল কো জং চোলের উদ্ধৃতি দিয়ে জানায়, সীমান্তে এই ঘটনাটি পরিকল্পিত ও ইচ্ছাকৃত উসকানি ছিল।