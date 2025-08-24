মওলানা ভাসানী সেতুর কেবল চুরির ঘটনায় মামলা

গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রামবাসীর জন্য নির্মিত মাওলানা ভাসানী সেতুর ল্যাম্পপোষ্টের বৈদ্যুতিক কেবল চুরির ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মামলাটি করা হয়।
গত শুক্রবার রাতে মাওলানা ভাসানী সেতুর নিরাপত্তা ইনচার্জ বাদী হয়ে সুন্দরগঞ্জ থানায় মামলাটি করেন। তবে, মামলায় কারও নাম উল্লেখ করা হয়নি।
শনিবার (২৩ আগস্ট) সন্ধ্যায় মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে থানার ওসি আবদুল হাকিম আজাদ জানান, সেতুর বিদ্যুৎ সংযোগের তার চুরির ঘটনায় রাতেই একটি মামলা হয়েছে। মামলায় অজ্ঞাতপরিচয় আসামি করা হয়েছে।
এর আগে গত ২০ আগস্ট নবনির্মিত সেতুটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। উদ্বোধনের রাত থেকেই সেতুতে আলো জ্বালানো সম্ভব হয়নি।
স্থানীয়রা জানান, উদ্বোধনের আগেই সেতুর বৈদ্যুতিক সংযোগের ৩০০ মিটার তার চুরি হয়েছিল। চুরির ঘটনাটি গোপন রেখে জেনারেটর চালিয়ে উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়।
উদ্বোধন করার আগের দিন বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে গিয়ে নিরাপত্তাকর্মী দেখেন সংযোগ তার চুরি হয়ে গেছে। তখন বাধ্য হয়ে জেনারেটর চালিয়ে সব কাজ শেষ করে কর্র্তৃপক্ষ।
উদ্বোধনের দিন সন্ধ্যায় দর্শনার্থীরা নতুন সেতু দেখতে এসে বিপাকে পড়েন। সেতুতে চলাচলকারীদের সুবিধা ও শোভাবর্ধনের জন্য বৈদ্যুতিক বাতি না জ্বলায় দুর্ভোগ পোহাতে হয়।