সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘সাদাপাথর না ফেরালে আইনগত ব্যবস্থা, কোম্পানীগঞ্জ প্রশাসনের হুঁশিয়ারি  

আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১২:২২

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সাদাপাথর এলাকা থেকে সরানো পাথরগুলো ফেরত দিতে তিন দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাথর ফেরত না দিলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেলে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ হলরুমে সর্বসাধারণের সঙ্গে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়। 

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেটের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) পদ্মসন সিংহ। সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ রবিন মিয়া।

পদ্মসন সিংহ বলেন, ‘সাদাপাথরের সৌন্দর্য আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে আমরা সবার সহযোগিতা চাই। জেলা প্রশাসকের নির্দেশনা অনুযায়ী, আগামী তিন দিনের মধ্যে প্রত্যেক ওয়ার্ডের লোকজনকে সাদাপাথরগুলো ফেরত দিতে হবে। কেউ যদি পাথর ফেরত না দেয়, তবে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’    

তিনি আরও জানান, এই নির্দেশনা শনিবার বিকেল থেকেই মাইকিংয়ের মাধ্যমে জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

সভায় বক্তারা বলেন, ‘কোম্পানীগঞ্জ একটি পাথর অধ্যুষিত এলাকা। পর্যটন ও সংরক্ষিত এলাকা চিহ্নিত করে ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে পাথর উত্তোলনের জন্য ইজারা দেওয়া জরুরি। তা না হলে অবৈধভাবে পাথর উত্তোলন বন্ধ করা কঠিন হবে।’ 

পাথর ব্যবসায়ীরা বৈধ উপায়ে আমদানি ও ক্রাশিং করতে গিয়ে যেন হয়রানির শিকার না হন, সে বিষয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণও করেন তারা। পাশাপাশি ক্রাশিং মিলগুলোর বিদ্যুৎ সংযোগ পুনঃস্থাপনের দাবি জানান।

উল্লেখ্য, সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোম্পানীগঞ্জ-গোয়াইনঘাট সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল নোমান, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল মতিন, কোম্পানীগঞ্জ থানার ওসি (তদন্ত) সুজন চন্দ্র, কোম্পানীগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল, সিলেট জেলা বিএনপির উপদেষ্টা এডভোকেট কামাল হোসেন, জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা ফয়জুর রহমানসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক ও বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ।

ইত্তেফাক/এনজি/এনএন

বিষয়:

সারাদেশ সিলেট

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রামেক হাসপাতালে রাজশাহী কারাগারের কয়েদির মৃত্যু

রোহিঙ্গাদের জীবনাচার দেখলেন বিশ্ব প্রতিনিধিগণ, টেকসই সমাধানের আশা

যৌতুক মামলায় স্বামী ‘খালাস পাওয়ায়’ আদালত ভবনে দুজনকে কোপালেন স্ত্রী

রংপুর প্রেসক্লাবে প্রশাসকের মাধ্যমে অবৈধ ভাবে সদস্য অন্তর্ভুক্তিতে নিষেধাজ্ঞার রায় বহাল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ভোলার তজুমদ্দিনে ৫০ শয্যার হাসপাতালে নার্স দিয়ে চলছে ডাক্তারের কাজ

বিকট শব্দে কেঁপে উঠলো সিদ্ধিরগঞ্জ, ড্রেনে গ্যাস বিস্ফোরণে আহত ৫

চুয়াডাঙ্গায় পিতা-পুত্রকে কুপিয়ে হত্যা, আটক ২

দুমকিতে বেওয়ারিশ কুকুরের আতঙ্কে শিক্ষার্থীরা, হাসপাতালে নেই ভ্যাকসিন

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng