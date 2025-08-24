সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আইপিএলে কাজ করা অ্যানালিস্ট এখন বাংলাদেশ দলে

আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১২:৩১
বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের নতুন পারফরম্যান্স অ্যানালিস্ট অক্ষয় হিরামান্থ। ছবি: সংগৃহীত

আসন্ন এশিয়া কাপকে সামনে রেখে নতুন পারফরম্যান্স অ্যানালিস্ট নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এরই মধ্যে দলের জাতীয় দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন অক্ষয় হিরামান্থ নামের ওই ভারতীয় অ্যানালিস্ট।

বিসিবির একটি সূত্র জানিয়েছে, ভারতীয় এই অ্যানালিস্টের সঙ্গে এক বছরের চুক্তি করা হয়েছে। বর্তমানে জাতীয় দলের সঙ্গে সিলেটে অবস্থান করছেন অক্ষয়।

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে এই অ্যানালিস্টের। রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে কাজ করেছেন তিনি। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন পর্যায়ের টুর্নামেন্টে কাজের অভিজ্ঞতাও আছে তার।

বাংলাদেশে বিদেশি অ্যানালিস্ট হিসেবে সর্বশেষ কাজ করেছেন পাকিস্তানের মহসিন শেখ। গত বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের আগে তার সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে বিসিবি। এর পর থেকে পারফরম্যান্স অ্যানালিস্ট হিসেবে কাজ করছিলেন বাংলাদেশের শাওন জাহান।

সিলেটে ৩০ আগস্ট থেকে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু বাংলাদেশের। এই সিরিজ শেষ করেই সংযুক্ত আরব আমিরাতে এশিয়া কাপ খেলতে যাবে টাইগাররা।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ক্রিকেট বাংলাদেশ ক্রিকেট দল আইপিএল বিসিবি এশিয়া কাপ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

৪ নতুন মুখ নিয়ে এশিয়া কাপের দল ঘোষণা ওমানের

সোহানকে দলে নেওয়ায় নির্বাচকদের ধন্যবাদ দিলেন রাজিন

পরিবার পাশে থাকলে স্বস্তি পাই: সাকিব 

শ্রীলঙ্কায় আইসিসি কর্মশালায় বাংলাদেশের আম্পায়াররা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

এশিয়া কাপ খেলতে ভারত গেলো বাংলাদেশ দল

নেদারল্যান্ডস স্কোয়াডে পরিবর্তন, দলে ১৭ বছর বয়সী ব্যাটার

বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস সিরিজের টিকিটের দাম প্রকাশ

সিংহাসনে আরাম পাচ্ছেন বুলবুল

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng