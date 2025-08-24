ভারতের সব ধরনের ক্রিকেট থেকে পূজারার অবসর

২০২৩ সালের জুনে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে জাতীয় দলের হয়ে সবশেষ খেলেছিলেন ভারতীয় ব্যাটার চেতেশ্বর পূজারা। এরপর আর জাতীয় দলে ডাক পাননি তিনি। অবশেষে ভারতের সব ধরনের ক্রিকেট থাকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন এই ডানহাতি ব্যাটার।
রোববার (২৪ আগস্ট) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে দেওয়া এক পোস্টে ভারতের জার্সি তুলে রাখার কথা জানান পূজারা। তিনি লেখেন, ‘ভারতের জার্সি গায়ে চাপিয়ে, জাতীয় সংগীত গেয়ে যতবার মাঠে নেমেছি, সর্বোচ্চটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আসলে এই অনুভূতি কথায় প্রকাশ করা অসম্ভব।’
তিনি আরও লেখেন, ‘কিন্তু যেমন বলা হয়, সব ভালো কিছুরই একদিন শেষ হয়। তাই অপরিসীম কৃতজ্ঞতা নিয়ে আমি ভারতীয় ক্রিকেটের সব সংস্করণ থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
মূলত টেস্ট ব্যাটার হিসেবেই নিজের জাত চিনিয়েছেন পূজারা। ২০১০ সালের অক্টোবরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যাত্রা শুরুর পর ভারত হয়ে ১০৩টি টেস্ট খেলেছেন তিনি। ৫টি ওয়ানডে খেললেও, কোনো টি-টোয়েন্টি খেলার সুযোগ হয়নি তার। টেস্টে ভারতের অষ্টম সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক তিনি। ৪৩.৬০ গড়ে, ১৯ সেঞ্চুরিতে ৭১৯৫ রান করেছেন পূজারা।
View this post on Instagram