১৮ কিলোমিটার সড়কে গর্ত আর কাঁদা, ঝুঁকি নিয়ে চলছে যানবাহন

জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার বালিজুড়ী থেকে সরিষাবাড়ি উপজেলার ভাটারা মোড় পর্যন্ত প্রায় ১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কটি বর্তমানে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। পিচ, ইট ও পাথর উঠে গিয়ে সড়কজুড়ে সৃষ্টি হয়েছে খানাখন্দ ও বড় বড় গর্ত। এতে সব ধরনের যানবাহন চলাচলে ভয়াবহ সমস্যা দেখা দিয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সামান্য বৃষ্টিতেই এই সড়কে পানি জমে যায় এবং কাদা-পানিতে একাকার হয়ে পড়ে। ফলে পথচারীদের হাঁটা-চলাইও হয়ে উঠেছে কষ্টসাধ্য। প্রতিদিন শত শত ট্রাক, বাস, সিএনজি, অটোরিকশাসহ নানা ধরনের যানবাহন এই রাস্তায় চলাচল করলেও দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।
সবচেয়ে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে বাস টার্মিনাল থেকে জোনাইল বাজার ব্রিজ হয়ে ভাটারা মোড় পর্যন্ত অংশে। সড়কের পাশের বাজারগুলো তুলনামূলক উঁচুতে হওয়ায় এবং পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তায় পানি জমে থাকে। এর পাশাপাশি, সড়কের দু’পাশের বসতবাড়ি থেকে নেমে আসা পানিও রাস্তায় জমে গিয়ে পরিস্থিতি আরও খারাপ করে তুলছে।
ঢাকাগামী বাসচালক সোলাইমান হোসেন বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই এই রাস্তায় বড় বড় গর্ত রয়েছে। কোনো সংস্কার হয়নি। ফলে আমরা চালকরা প্রতিনিয়ত ঝুঁকি নিয়ে গাড়ি চালাতে বাধ্য হচ্ছি। বৃষ্টির সময় গর্তগুলো পানিতে ডুবে থাকায় সড়ক দেখা যায় না, তাই প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় বাসিন্দা আমিনুল ইসলাম জানান, এই সড়কে চলাচল এখন দুর্বিষহ। বৃষ্টি হলে তো একদমই যাতায়াত করা যায় না। আমরা দ্রুত এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি মেরামতের দাবি জানাই।
এ বিষয়ে মাদারগঞ্জ উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি) গোলাম কিবরিয়া তমাল বলেন, সড়কটি সংস্কারের জন্য এলজিইডির সদর দপ্তরে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এখনও অনুমোদন পাওয়া যায়নি। অনুমোদন পেলেই দ্রুত সংস্কার কাজ শুরু হবে।