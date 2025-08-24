সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
হাসিনা-কামালের বিরুদ্ধে ৭ম দিনের সাক্ষ্য চলছে

আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৫৯
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল।

৭ম দিনের মতো চলছে জুলাই-আগস্টের মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালসহ তিনজনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যগ্রহণ।

দুপুরে বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়। সাক্ষ্য দিচ্ছেন রংপুর মেডিকেলের ফরেনসিক বিভাগের চিকিৎসক  গিয়াসউদ্দিন।

এদিকে, আসামি থেকে রাজসাক্ষী হওয়া পুলিশের মহাপরিদর্শক চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুনকে ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত রয়েছেন।

এর আগে এই মামলায় সাক্ষ্য দিয়েছেন ১৬ জন। এরমধ্যে, গত বুধবার সাক্ষ্য দেন দুই চিকিৎসক ও একজন নার্সসহ চারজন। এ সময় চিকিৎসকরা জুলাই আগস্টে হাসপাতালের চিত্র তুলে ধরেন। চিকিৎসা দিতে গিয়ে বাধার কথা জানান। এ সময় শেখ হাসিনা, আসাদুজ্জামান খান কামাল, ওবায়দুল কাদেরসহ পুলিশের বিচার দাবি করেন সাক্ষীরা।

অন্যদিকে, আজ মেহেরপুরে গুম করে হত্যার অভিযোগে সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। আর শাপলা চত্বরে হত্যাযজ্ঞের মামলায় সাবেক আইজিপি শহিদুল হকসহ গ্রেপ্তার চারজনকে ১ দিন করে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

এছাড়া গুমের মামলায় শেখ হাসিনা, জিয়াউল আহসানসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত সময় দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল।

ইত্তেফাক/এটিএন

বিষয়:

মামলা শেখ হাসিনা আসাদুজ্জামান খান কামাল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

