ডাকসু নির্বাচনের আগে সব পরীক্ষা বন্ধ রাখার অনুরোধ সাদিক কায়েমের

ডাকসু নির্বাচনের আগে সব ধরনের পরীক্ষা বন্ধ রাখতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে অনুরোধ করেছেন ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের সমর্থিত ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েম। রোববার (২৪ আগস্ট) সকালে ঢাবির ব্যবসা অনুষদের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে এই কথা জানান তিনি।
সাদিক কায়েম বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ে সব বিভাগেই কমবেশি পরীক্ষা রয়েছে। যার কারণে আমাদের নির্বাচনী প্রচারণা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তাই পরীক্ষাগুলো নির্বাচনের পর নিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে অনুরোধ জানিয়েছি।’ নির্বাচনে জয়ী হলে হল এবং ক্যন্টিনে খাবারের দাম ও মান নিয়ে কাজ করবেন বলেও জানান এই ভিপি প্রার্থী।
নারী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে সাইবার বুলিং হ্যারেসমেন্ট চালানো হচ্ছে অভিযোগ করে তিনি বলেন, ‘যারা আচরণবিধি লঙ্ঘন করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে হবে।’
এ সময় অভিযোগ করে একই প্যানেলের জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদ বলেন, ‘প্যানেলের নারী প্রার্থীদের নিয়ে অপপ্রচার, ভিডিও এডিট, ইত্যাদি অবমাননাকর, হয়রানিমূলক পোস্ট ছড়ানো হচ্ছে। তাও আবার একটি দলের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকে। দায়িত্বশীল জায়গা থেকে এসব কাজ করা নিন্দনীয়।’
তিনি আরও বলেন, ‘নির্বাচনী আচরণবিধি অনেকেই লঙ্ঘন করছেন, নির্বাচন কমিশন কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না। কমিশন একটি দলের পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে, আগেও করেছে।’
ছাত্রদলের বট আইডি নিয়ে বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ফরহাদ বলেন, ‘আমাদের কোনো সদস্য এমন কাজে জড়িত নয়। যদি কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকে আমরা ব্যবস্থা নিব।’