সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জুলাই শহীদ-আহত পরিবারের সচিবালয়ের কাছের সড়কে বিক্ষোভ-অবস্থান

আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৪৬
‘শহীদ পরিবার, আহত পরিবার ও ছাত্র জনতা’ ব্যানারে জাতীয় প্রেসক্লাবের কাছের সড়কে কর্মসূচি । ছবি: সংগৃহীত

আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) খোদা বখস চৌধুরীর পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ও আহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা।

রোববার (২৪ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের কাছের সড়কে ‘শহীদ পরিবার, আহত পরিবার ও ছাত্র জনতা’ ব্যানারে এ কর্মসূচি শুরু হয়। 

জানা যায়, প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র সচিবালয়ের কাছেই সড়কটির অবস্থান। ঘটনাস্থলে পুলিশ রয়েছে।

বিক্ষোভ সমাবেশে জুলাই শহীদ ও আহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা বলেন, হত্যাকারীদের এখনও গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। আবার হত্যা মামলার আসামিরা জামিন পাচ্ছেন। সম্প্রতি শহীদ পরিবারের সদস্যদের ওপর পুলিশ হামলা চালিয়েছে। এ ঘটনায় কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এসব কারণে তারা আসিফ নজরুল ও খোদা বখস চৌধুরীর পদত্যাগ দাবি করছেন।

শহীদ ইমাম হোসেন তাইয়েবের ভাই রবিউল আওয়াল বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে হত্যার বিচার নিয়ে টালবাহানা চলছে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত শাহীন আহমেদ খান বলেন, উপদেষ্টারা শহীদ পরিবারের ব্যথা ভুলে গেছেন। জুলাই হত্যাকাণ্ডে জড়িত পুলিশের একজন উপপরিদর্শককে (এসআই) জামিন দেওয়া হয়েছে।

আহত শেখ মুস্তাফিজ বলেন, ১৯ আগস্ট সচিবালয়ের সামনে শহীদ ও আহত পরিবারের সদস্যদের ওপর পুলিশ হামলা করেছে, অথচ সরকার কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

এ সময় জুলাই শহীদ ও আহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা ‘দফা এক, দাবি এক, আইন উপদেষ্টার পদত্যাগ’, ‘আমার ভাই কবরে, খুনি কেন বাইরে’ প্রভৃতি স্লোগান দেন।

ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

রাজধানী সমাবেশ আইন উপদেষ্টা জুলাই গণঅভ্যুত্থান

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বুয়েটের শিক্ষার্থীদের ‘লং মার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচি ঘোষণা

মাইলস্টোনকে আর্থিক জরিমানাসহ নিহতদের পরিবারের ৯ দাবি

আল্টিমেটাম দিয়ে সড়ক ছাড়লেন হেলথ সায়েন্সের শিক্ষার্থীরা

শাহজালাল বিমানবন্দরে ১৩০ কোটি টাকার কোকেন জব্দ 

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাজধানীতে ছুরিকাঘাতে যুবককে হত্যা

পুলিশকে ছুরিকাঘাত করা সেই ছিনতাইকারী গ্রেপ্তার

আন্দোলনকারী ছাত্রদের কাপড় খুলে ভিডিও করে রেখে দিতেন তৌহিদ আফ্রিদি, দাবি রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীর

ক্যান্সারে আক্রান্ত তৌহিদ আফ্রিদি, দাবি আইনজীবীর

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng