সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া সংশোধনী দ্রুত পাসের দাবি

আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৫:১১

তামাক কোম্পানির সঙ্গে উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাতিল এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া সংশোধনী দ্রুত পাসের দাবি জানিয়েছে তামাকবিরোধী যুব সমাজ।

শনিবার (২৩ আগস্ট) রাজধানীতে তামাকবিরোধী যুব সমাজের আয়োজনে একটি ইয়ুথ মার্চ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে শাহবাগে গিয়ে শেষ হয়।

কর্মসূচির উদ্বোধন ও স্বাগত বক্তব্য দেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান।  

তিনি বলেন, তামাক যে ক্ষতিকর, তা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। আজকের এই তরুণদের সমাবেশ থেকে স্পষ্ট-তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের দাবি সময়োপযোগী ও জরুরি। আমি তাদের এই উদ্যোগে সম্পূর্ণ একাত্মতা প্রকাশ করছি।  

ইয়ুথ মার্চে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে প্রতিবছর তামাকজনিত রোগে প্রায় ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায় এবং আরও বহু মানুষ দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতায় ভোগে। বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে তামাকের ব্যবহার আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে, যা জাতির ভবিষ্যতের জন্য এক বড় হুমকি।

তারা সম্প্রতি গণমাধ্যমে প্রকাশিত উপদেষ্টা কমিটির সঙ্গে তামাক কোম্পানির বৈঠকের সিদ্ধান্তে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, এটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোলের (এফসিটিসি) আর্টিকেল ৫.৩-এর সরাসরি লঙ্ঘন। এই ধারা অনুযায়ী, কোনো দেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আইন, বিধিমালা বা নীতিমালায় তামাক কোম্পানি বা তাদের প্রতিনিধিদের মতামত গ্রহণযোগ্য নয়। বাংলাদেশ এফসিটিসির স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ইয়ুথ মার্চ থেকে সরকারের প্রতি দুটি প্রধান দাবি জানানো হয়- ১. উপদেষ্টা কমিটির তামাক কোম্পানির সঙ্গে বৈঠকের সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। ২. স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া দ্রুত পাস করতে হবে।

এই ইয়ুথ মার্চে সংহতি প্রকাশ করে অংশ নেয়-ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, ডরপ, নারী মৈত্রী, পিপিআরসি, প্রজ্ঞা, তাবিনাজসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠন।

প্রায় ১০ হাজার তামাকবিরোধী যুব প্রতিনিধির স্বাক্ষরসংবলিত একটি দাবিনামা প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের প্রতিনিধির কাছে হস্তান্তর করা হয়।

ইত্তেফাক/এএইচপি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

যমুনা ব্যাংকের ঢাকা উত্তর ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের ম্যানেজারস’ মিটিং অনুষ্ঠিত

বিশ্বের সবচেয়ে পাতলা ফোল্ডেবল স্মার্টফোন এখন বাংলাদেশে

বিজিবি-বিএসএফ সীমান্ত সম্মেলনে যোগ দিতে ঢাকায় ভারতীয় প্রতিনিধিদল

ইবিএল কার্ডধারীদের বিশেষ সুবিধা দিবে সিগাল গ্রুপ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কথা-কবিতা ও গানে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় রবীন্দ্র-নজরুল স্মরণ

জেএমআইয়ের হাত ধরে ধানমণ্ডিতে অ্যাপোলো ক্লিনিকের যাত্রা শুরু

পরিবেশ রক্ষায় গাইবান্ধার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গাছের চারা বিতরণ

দুবাইয়ের বুকে বাংলাদেশের এক তরুণের বিজয়গাথা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng