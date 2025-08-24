সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

শান্তি আলোচনায় বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা করছে পশ্চিমা দেশগুলো: ল্যাভরভ

আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪৭
রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ। ছবি: সংগৃহীত

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ বলেছেন, পশ্চিমা দেশগুলো ইউক্রেন সংঘাতের অবসান ঘটাতে শান্তি আলোচনায় বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

রোববার (২৪ আগস্ট) রাষ্ট্রীয় টিভি রসিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'তারা কেবল আলোচনা আটকানোর অজুহাত খুঁজছে।'

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়া ও ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্টের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পক্ষে সমর্থন জানিয়ে আসছেন। ল্যাভরভ বলেন, জেলেনস্কি ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে যে কোনো মূল্যে তাৎক্ষণিক বৈঠকের দাবিতে একগুঁয়েমি দেখাচ্ছেন, শর্ত আরোপ করেছেন।

ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষ প্রেসিডেন্ট পুতিন এবং ট্রাম্পের নির্ধারিত শান্তি প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বলেও বর্ণনা করেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমরা আশা করি এই প্রচেষ্টাগুলো ব্যর্থ হবে।'

এর আগে গত শুক্রবার ল্যাভরভ বলেছিলেন, জেলেনস্কি এবং পুতিনের মধ্যে কোনো বৈঠকের পরিকল্পনা এখনো করা হয়নি।

