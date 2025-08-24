সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

দুজন ইউটিউব খুলে ব্যবসায়ী-রাজনীতিবিদদের ব্ল্যাকমেইল করে লাখ লাখ ডলারের মালিক হয়েছে: ইলিয়াস

আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৪
ইলিয়াস হোসাইন। ছবি: সংগৃহীত

অনেকে ফেসবুক-ইউটিউব খুলে হেড অব নিউজ সেজে নিজেদেরকে সাংবাদিক দাবি করে যাচ্ছে। তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যবসায়ী-রাজনীতিবিদদের ব্ল্যাকমেইল করে লাখ লাখ ডলারের মালিক হয়েছে বলে দাবি করেছেন সাংবাদিক ইলিয়াস হোসাইন।

রোববার (২৪ আগস্ট) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এসব কথা বলেন তিনি।

ফেসবুক পোস্টে ইলিয়াস হোসাইন বলেন, ‘আমি সারা দিনে একবার বলি না আমি সাংবাদিক। কারণ আমি বললেও মানুষ জানে, না বললেও মানুষ জানে। শুধু সাংবাদিক না, আল্লাহর রহমতে ২০১২ সালে দেশ সেরা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পুরস্কারটিও আমার। কিন্তু এরা ফেসবুক-ইউটিউব খুলে হেড অব নিউজ সেজে নিজেদেরকে সাংবাদিক দাবি করেই যাচ্ছে। তারপরেও কেউ তাদের সাংবাদিক বলে না। কি একটা অবস্থা।’ 

তিনি আরো লিখেছেন, ‘আজ থেকে ৫ বছর আগে চাঁদাবাজি করতে গিয়ে ধরা খেয়েছিল আমার কাছে। তারপর দুই চাঁদাবাজ ক্ষমা চেয়েছিলো কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার চাঁদাবাজি শুরু করে। এখনও প্রতিনিয়ত চাঁদাবাজি করে যাচ্ছে। বিভিন্ন ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদদের ব্ল্যাকমেইল করে লাখ লাখ ডলারের মালিক হয়ে গিয়েছে। আমেরিকাতে ২-৩ বাড়ির মালিক হয়ে গিয়েছে। দুদিন পরপর বিদেশ ট্যুর দেয় আবার তারাই নীতিবাক্য বলে।’ 

ইলিয়াস হোসাইন বলেন, ‘আমি এসব চোর ছেঁচড় নিয়ে কথা না বললেও এরা প্রতিদিনই আমার বিরুদ্ধে বলেই যাচ্ছে।

স্ট্যাটাসের কমেন্ট বক্সে একটি পুরনো ভিডিও লিংক দিয়েছেন ইলিয়াস।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘যাই হোক, এই ভিডিওটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না, আজকে রফিক আমাকে নিয়ে চাঁদাবাজের একটি ভিডিও দেখে রাগে এটা খুঁজে বের করেছে। ভিডিওটা দেখলেই বুঝবেন এরা কত পবিত্র চাঁদাবাজ।’ 

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

সাংবাদিক ইলিয়াস হোসেন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিএনপিকে খেপিয়ে কীভাবে মাঠে টিকে থাকবেন, প্রশ্ন ইলিয়াসের

ম্যাগাজিন থেকে মিসাইল, উপদেষ্টার কল্পনার উড়াল: আনিস আলমগীর

সালাহউদ্দিনের গুমের ঘটনায় আইনি পদক্ষেপ না নেওয়ায় প্রশ্ন ইলিয়াসের  

ইলিয়াস, জুলকারনাইনসহ অ্যাক্টিভিস্টদের নিয়ে হান্নানের পোস্ট

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

প্রমাণ করো নইলে নাকে খত দিতে হবে: ইলিয়াসকে সোহেল তাজ

আমিই বিপ্লবী সরকার হবো: কাফি

মেয়েদের ফুটবল খেলা বন্ধ নিয়ে সাংবাদিক ইলিয়াসের প্রশ্ন

শেখ রাসেলকেও কেন হত্যা করতে হয়েছিল, কারণ জানালেন রাশেদ চৌধুরী

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng