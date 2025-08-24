সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মোহাম্মদপুর থানার সেই বিতর্কিত ওসিসহ ৩ পুলিশ কর্মকর্তাকে বদলি

আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৮
ওসি আলী ইফতেখার হাসান

মোহাম্মদপুর থানার সেই বিতর্কিত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলী ইফতেখার হাসানসহ পুলিশের ৩ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। রোববার (২৪ আগস্ট) ডিএমপি এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

‎বদলির আদেশ অনুযায়ী, মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলী ইফতেখার হাসানকে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশে (ডিবি), শাহ আলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী মো. রফিক আহমেদকে মোহাম্মদপুর থানায় এবং ডিএমপির পরিবহন শাখার পরিদর্শক মোহাম্মদ গোলাম আজমকে শাহ আলী থানায় বদলি করা হয়েছে। ‎আদেশে বলা হয়, অবিলম্বে এ আদেশ কার্যকর হবে।

এর আগে দায়িত্বে অবহেলা, চাঁদাবাজ, চোরচক্র ও ছিনতাইকারীদের সঙ্গে আঁতাতের অভিযোগে গত মাসে রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) অপসারণের দাবিতে থানার সামনে বিক্ষোভ করেছেন স্থানীয়রা। ওই সময় মোহাম্মদপুর থানার সামনে ‘ঐক্যবদ্ধ মোহাম্মদপুর’ ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল করেন স্থানীয়রা।

ইত্তেফাক/এনএ

