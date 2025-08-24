সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

স্টেডিয়ামের করুণ অবস্থা দেখে কান্না চলে এসেছে : বিসিবি সভাপতি

আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৭:১৫

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি হওয়ার পর ক্রিকেটকে বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ নিয়েছেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল। এর অংশ হিসেবে তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ক্রিকেট অবকাঠামো ও খেলোয়াড়দের উন্নয়নের পরিকল্পনা তুলে ধরছেন।

রোববার (২৪ আগস্ট) দুপুরে নারায়ণগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিতক্রিকেট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড আইডিয়া’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন বিসিবি সভাপতি। এর আগে তিনি ফতুল্লা স্টেডিয়াম পরিদর্শন করেন।

ফতুল্লার মাঠের বর্তমান অবস্থা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করে বুলবুল বলেন, “একসময় এই মাঠে অসংখ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ম্যাচ হয়েছে। অথচ আজকে মাঠটির অবস্থা অত্যন্ত করুণ। দেখে আমার কান্না চলে আসছে।”

তিনি জানান, ফতুল্লায় খেলোয়াড়দের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে বিসিবি। বুলবুল বলেন, “এখানে এখন মাত্র তিনটি উইকেট আছে। আমরা অন্তত ২০টি উইকেট তৈরি করবো। আগে বছরে নির্দিষ্ট সময়ে খেলা হতো, এখন ১২ মাসই খেলা হয়। তাই খেলোয়াড়দের কোচিংসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে। আশা করছি এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে নারায়ণগঞ্জের খেলোয়াড়দের ঢাকায় যেতে হবে না, এখানেই সব সুবিধা পাবেন।”

তিনি আরও যোগ করেন, “নারায়ণগঞ্জের ক্রিকেটের ইতিহাস সমৃদ্ধ। এখানকার মানুষের ক্রিকেটের প্রতি আগ্রহ দেখে আমি ভীষণ আনন্দিত। আমি চাই নারায়ণগঞ্জেই একটি ইনডোর স্টেডিয়াম হোক। তাহলে ভবিষ্যতের ক্রিকেটাররা সবসময় খেলার মধ্যে থাকতে পারবেন।”

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

ক্রিকেট বিসিবি স্টেডিয়াম বিসিবি সভাপতি

