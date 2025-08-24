সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়া ম্যাচে বিশাল জয় অস্ট্রেলিয়ার

আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৭:১৯
ছবি: সংগৃহীত

২০০৬ সালে ওয়ানডের ইতিহাসে প্রথমবার চারশ রানের বেশি দলীয় সংগ্রহ করেছিল অস্ট্রেলিয়া। যদিও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সেদিন ৪৩৪ রান করেও হারের তেঁতো স্বাদ পেয়েছিল অজিরা। রোববার (২৪ আগস্ট) নিজেদের সর্বোচ্চ রানের সেই রেকর্ড ভাঙার খুব কাছে গিয়েও পারেনি ছয়বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। তবে অজি ব্যাটাররা বেশ কয়েকটি রেকর্ড গড়েছেন। রেকর্ডময় এমন ম্যাচে ২৭৬ রানের বিশাল জয় পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া। 

অস্ট্রেলিয়ার ওয়ানডে ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানটাও হলো প্রোটিয়াদের বিপক্ষে। প্রথম দুই ওয়ানডেতে হেরে সিরিজ আগেই হাতছাড়া করেছে মিচেল মার্শের দল। তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতে তারা হোয়াইটওয়াশ এড়ানোর লক্ষ্যে নামে। আর তাতেই বিধ্বংসী রূপ অজি ব্যাটারদের।

এ দিন ওয়ানডের ইতিহাসে প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ার তিন টপ অর্ডার সেঞ্চুরি করলেন। যাতে ভর করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ২ উইকেটে তাদের সংগ্রহ ৪৩১ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ২৪ ওভার ৫ বলে মাত্র ১৫৫ রানে অলআউট হয় প্রোটিয়ারা। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ডেওয়াল্ড ব্রেভিস করে ৪৯ রান। বল হাতে ৫ উইকেট শিকার করে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং লাইনে ধস নামান কুপার কনলি। 

অজিদের পক্ষে সর্বোচ্চ ১০৩ বলে সর্বোচ্চ ১৪২ রান করেছেন ট্রাভিস হেড। এ ছাড়া অধিনায়ক মিচেল মার্শ ১০৬ বলে ১০০ এবং ক্যামেরন গ্রিন ৫৫ বলে ১১৮ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে অপরাজিত ছিলেন। আরেক অপরাজিত ব্যাটার অ্যালেক্স ক্যারির ব্যাটেও ৩৭ বলে ৫০ ফিফটি করেছেন। 

এই প্রথম ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়ার দুটি ১৫০–এর বেশি রানের জুটি হয়েছে। যা সবমিলিয়ে ওয়ানডেতে দশমবার। ওপেনিং জুটিতে হেড-মার্শের ২৫০ রান দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে যেকোনো দলের হিসাবে তৃতীয় সর্বোচ্চ।

আরও বেশ কয়েকটি রেকর্ড হয়েছে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচটিতে। অজিদের হয়ে ওয়ানডেতে দ্বিতীয় দ্রুততম (৪৭ বল) সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়েছেন গ্রিন। এর আগে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ৪০ বলে সেঞ্চুরি করেন ২০২৩ সালে, প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস। এই ম্যাচ দিয়ে ওয়ানডের এক ইনিংসে পঞ্চমবার কোনো দলের তিন ব্যাটার সেঞ্চুরি করলেন। একই রেকর্ড দক্ষিণ আফ্রিকা তিনবার এবং ইংল্যান্ডের একবার রয়েছে।

ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়ার করা ৪৩১ রান সবমিলিয়ে নবম সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ। তবে মাত্র ২ উইকেট হারিয়ে এটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। ২০১৫ সালে ২ উইকেট হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৪৩৯ রান করেছিল প্রোটিয়ারা। এই ম্যাচে ১৮টি ছক্কা মেরেছেন অজি ব্যাটাররা। যা ওয়ানডেতে ঘরের মাঠে দলটির সর্বোচ্চ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (১৯টি ছক্কা হাঁকায় ইংল্যান্ড)। এ ছাড়া ওয়ানডেতে অজিদের হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৮টি ছক্কা মারলেন গ্রিন। ৯টি ছক্কা হাঁকিয়ে শীর্ষে রয়েছে সাবেক অজি অধিনায়ক রিকি পন্টিং। 

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দল ওয়ানডে

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

৪ নতুন মুখ নিয়ে এশিয়া কাপের দল ঘোষণা ওমানের

সোহানকে দলে নেওয়ায় নির্বাচকদের ধন্যবাদ দিলেন রাজিন

পরিবার পাশে থাকলে স্বস্তি পাই: সাকিব 

শ্রীলঙ্কায় আইসিসি কর্মশালায় বাংলাদেশের আম্পায়াররা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নেদারল্যান্ডস স্কোয়াডে পরিবর্তন, দলে ১৭ বছর বয়সী ব্যাটার

বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস সিরিজের টিকিটের দাম প্রকাশ

সিংহাসনে আরাম পাচ্ছেন বুলবুল

সবচেয়ে বেশি ম্যাচসেরার রেকর্ডে শীর্ষ পাঁচে সাকিব

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng