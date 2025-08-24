সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

চাচাতো ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে জেঠাতো ভাই খুন

আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৭:১৯

কুমিল্লার হোমনায় জমিজমা নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধের জেরে চাচাতো ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে রফিকুল ইসলাম (৬৫) নামের এক জেঠাতো ভাই খুন হয়েছেন। 

রোববার (২৪ আগস্ট) সকালে উপজেলার ছয়ফুল্লাকান্দি গ্রামের রাধা মন্দিরের সামনে এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। নিহত রফিকুল ইসলাম ওই গ্রামের ছনু মিয়ার ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সকাল সাড়ে ৯টার দিকে পূর্ব বিরোধের জেরে কথাকাটাকাটি হয় রফিকুল ইসলাম ও আলেক (৫০) নামের তার চাচাতো ভাইয়ের মধ্যে। এক পর্যায়ে আলেক হাতে থাকা ছোড়া দিয়ে রফিকুল ইসলামের পেটে আঘাত করলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

ঘটনার পর স্থানীয়রা আলেককে আটক করে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে। পুলিশ তাকে উদ্ধার করে প্রথমে হোমনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং পরে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।

ঘটনাস্থল থেকে একটি ধারালো ছোড়া উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, নিহত রফিকুল ইসলাম ও ঘাতক আলেক চাচাতো–জেঠাতো ভাই। বহুদিন ধরে ভিটেমাটি সংক্রান্ত বিরোধে জড়িয়ে ছিলেন তারা। এ নিয়ে একাধিকবার সালিশ হলেও কোনো সমাধান হয়নি। রফিকুল ইসলামের পরিবারের দাবি, জমির পাশাপাশি ঘাতক আলেক বিভিন্ন সময় টাকা চেয়ে আসছিল। এসব দাবি না মানায় সে ক্ষিপ্ত হয়ে এই হামলা চালায়।

নিহতের স্ত্রী রাশিদা বেগম বলেন, আমার স্বামীকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। আমরা অনেকবার গ্রামে বিচার দিয়েছি, কিন্তু তারা মানেনি। জমি ও টাকা না পাওয়ায় তারা আমার স্বামীকে মেরে ফেলেছে।

রফিকুল ইসলামের মেয়ের জামাতা জানান, আলেক নানা সময় টাকার জন্য চাপ দিত। জমিজমা ও অর্থ না পেয়ে সে হামলা চালিয়ে শ্বশুরকে হত্যা করেছে।

হোমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, ভিটেমাটি সংক্রান্ত বিরোধ থেকেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মামলার প্রক্রিয়া চলছে।

