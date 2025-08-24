পরিবেশ রক্ষায় গাইবান্ধার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গাছের চারা বিতরণ

গাইবান্ধার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষায় গাছের চারা বিতরণ করেছে বিওয়াইও ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন নামের একটি সংগঠন। এই কর্মসূচির অধীনে ফুল, ফলজ, ওষুধি ও কাঠগাছের চারা প্রদান করা হয়।
রোববার (২৪ আগস্ট) জিআইজেড নামের জার্মান সংস্থার অর্থায়নে মোট ২০০টি চারা বিতরণ করা হয়।
গাইবান্ধার বল্লমঝাড় আমিনিয়া দাখিল মাদরাসা, মন্দুয়ার গুচ্ছগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ মন্দুয়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ কাজলঢোপ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জয়েনপুর আদর্শ কলেজ ও ডোলের মোড় এতিম খানাসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এসব চারা বিতরণ ও রোপণ করা হয়েছে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিওয়াইও ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জিহাদ আকন্দ, নির্বাহী সদস্য মনিরুজ্জামান পার্থ, সদস্য মশিউর রহমান, দেলোয়ার রহমান, শান্ত মিয়া, সিহাব হাসান রিফাত, বিথী সরকার, সোহাগ সরকারসহ আরও অনেকে।
প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জিহাদ আকন্দ বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষায় আমরা এই কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। এর আগে চরাঞ্চল ও পৌর শহরসহ আরও বিভিন্ন স্থানে ২০০টি চারা রোপণ করা হয়েছে। আমাদের এই কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।