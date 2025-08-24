প্রধান কোচের দায়িত্ব পেলেন সৌরভ গাঙ্গুলী

দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ এসএ টোয়েন্টি। আগামী ২৬ ডিসেম্বর পর্দা উঠবে এবারের আসরের। ইতিমধ্যেই দল গোছাতে শুরু করেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। আসন্ন আসরকে সামনে রেখে ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীকে প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস।
এতদিন প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের প্রধান কোচের দায়িত্বে ছিলেন জনাথন ট্রট। আসন্ন আসরের আগে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। ট্রটের জায়গায় প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন প্রিন্স অব ক্যালক্যাটা।
প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের সঙ্গে আগে থেকেই সম্পর্ক ছিল ভারতের সৌরভের। জেএসডব্লিউ স্পোর্টসের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস। আগে থেকে এখানে ক্রিকেট পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন ভারতের সাবেক এই অধিনায়ক। এবার দায়িত্ব বদলে মাঠের ক্রিকেটের সঙ্গে নিজেকে সরাসরি সম্পৃক্ত করলেন গাঙ্গুলী।
খেলোয়াড়ি জীবনের ইতি টানার পর ২০১৯ সালে আইপিএলের দল দিল্লি ক্যাপিটালসের মেন্টর হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন গাঙ্গুলী। দিল্লির দায়িত্ব ছেড়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিসিআই) সভাপতি হয়েছিলেন ভারতের অন্যতম সফল এই অধিনায়ক।