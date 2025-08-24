সেকশন

মাত্র ১০০ টাকায় নেওয়া যাবে চাকরির প্রস্তুতি

আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪১
চাকরির প্রস্তুতি, ভর্তি প্রস্তুতি কিংবা দক্ষতা বিষয়ে কোর্স করা যাবে মাত্র ১০০ টাকায়। অবিশ্বাস্য মনে হলেও এমন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ‘১০০ টাকায় শিক্ষা’ নামে একটি ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম। শনিবার (২৩ আগস্ট) জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল অডিটোরিয়ামে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এমন উদ্যোগের ঘোষণা দেন প্ল্যাটফর্মটির উদ্যোক্তা আমিরুল মোমেনীন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক আবছার কামাল এমন উদ্যোগকে সহযোগিতা করতে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ের সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে তরুণদের এমন উদ্যোগ শত হতাশার মাঝেও আমাদেরকে আশার আলো দেখায়।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ব্র্যাকের সহযোগী পরিচালক শরিফুল হাসান বলেন, মূল্যবোধ শিক্ষার মাধ্যমে মানবিক মানুষ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও এ প্ল্যাটফর্মকে কাজ করতে হবে। ১০০ টাকায় শিক্ষা’র মাধ্যমে লক্ষ্য লক্ষ্য শিক্ষার্থী উপকৃত হবেন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

উল্লেখ্য, এটি একটি অবাণিজ্যিক ডিজিটাল শিক্ষা মাধ্যম হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং www.100tkedu.org-তে লগইন করে প্রয়োজনীয় কোর্স করা যাবে বলে জানা যায়।

