ইউক্রেনের স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা জেলেনস্কির

ইউক্রেনের নেতা ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং তার স্ত্রী ওলেনা জেলেনস্কার সঙ্গে কিয়েভের স্মারক প্রাচীরে পুষ্পস্তবক অর্পণে যোগ দিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। ছবি: সংগৃহীত

ইউক্রেনের স্বাধীনতা দিবসে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া এক প্রতিবাদী ভাষণে দেশটির ভলোদিমির জেলেনস্কি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। তার মতে, রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে 'ইউক্রেন এখনো জয়ী হয়নি, তবে অবশ্যই হেরে যায়নি।'

বিবিসি জানিয়েছে, রোববারের (২৪ আগস্ট) ভাষণে জেলেনস্কি বলেন, আমাদের একটি ন্যায্য শান্তি দরকার, এমন একটি শান্তি যেখানে আমাদের ভবিষ্যৎ কেবল আমরাই নির্ধারণ করব। ইউক্রেন ভুক্তভোগী নয়।

ইউক্রেনের স্বাধীনতা দিবসে রাশিয়াজুড়ে বিশাল ড্রোন হামলার পর জেলেনস্কির এই মন্তব্য এলো। আজ ভোরের দিকে ড্রোন হামলার পর রাশিয়ার অন্যতম বৃহৎ কুরস্ক পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে আগুন ধরে যায়।

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তাদের বাহিনী গত রাতে ১৩টি অঞ্চলে ৯৫টি ইউক্রেনীয় ড্রোন গুলি করে ভূপাতিত করেছে।

ইউক্রেন সরকারের সেন্টার ফর কাউন্টারিং ডিসইনফরমেশন জানিয়েছে, ড্রোন ভূপাতিত করার ফলেই আগুন লেগেছে বলে জানা গেছে। তারা আগুন লাগার জন্য উল্টো রাশিয়াকে দোষারোপ করেছে।

জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (IAEA) জানিয়েছে, তারা অগ্নিকাণ্ডের খবর সম্পর্কে অবগত। সংস্থার মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রোসি বলেছেন, 'প্রতিটি পারমাণবিক স্থাপনা সর্বদা সুরক্ষিত রাখতে হবে।'

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতার ঘোষণার পর থেকে কিয়েভ দিনটিকে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করে আসছে। কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি এবারের উদযাপনে অংশ নিয়েছেন।

