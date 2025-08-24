যত্রতত্র পোস্টার লাগালেই দিতে হবে চার্জ: মোহাম্মদ এজাজ

নির্ধারিত ২৫টি ফ্রি স্ট্যান্ডের বাইরে শহরের যত্রতত্র ব্যানার, ফেস্টুন ও পোস্টার লাগালে কমার্শিয়াল রেট চার্জ করা হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ।
রোববার (২৪ আগস্ট) রাজধানীর মিরপুরের তালতলায় ফ্রি পোস্টার বোর্ড কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান।
মোহাম্মদ এজাজ বলেন, সিটি কর্পোরেশনে আমরা যে গতিশীলতা এনেছি, সেই গতিশীলতা আনার প্রাথমিক কাজ ছিল এই শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখা। যত্রতত্র ব্যানার-ফেস্টুন দিয়ে এই শহরকে আসলে জঞ্জালে পরিণত করা হয়। আমরা তখন ঘোষণা দিয়েছিলাম, শহরে ব্যানার-ফেস্টুন লাগালে আমরা সেগুলো অপসারণ করে ফেলব। সেটা আমরা ধারাবাহিকভাবে করছি।
তিনি বলেন, আমরা ভেবেছিলাম যারা যত্রতত্র পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন লাগাবেন তাদেরকে বাণিজ্যিক রেটে চার্জ করব। এতে শহরকে অপরিচ্ছন্ন করার কার্যক্রম কমে আসবে। তখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম এবং যারা কমার্শিয়াল পোস্টার লাগান তারা আমাদের বলেছিলেন, পোস্টার লাগানোর নির্দিষ্ট স্থান ঠিক করে দিন, তারপর আমাদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করুন।
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২৫টি জায়গায় ফ্রি পোস্টার স্ট্যান্ড তৈরি করে দেওয়া হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, পোস্টার লাগানোর জন্য নির্ধারিত ফ্রি স্ট্যান্ড আমরা তৈরি করে দিয়েছি। এই শহরের যারা বিজ্ঞাপন দিতে চান, পোস্টার লাগাতে চান। সেটা রাজনৈতিক পোস্টার, কমার্শিয়াল পোস্টার অথবা ব্যক্তিগত পোস্টার- তাদের জন্য আমরা এই ফ্রি স্ট্যান্ড করে দিয়েছি। আমরা আহ্বান জানাবো, এই নির্ধারিত ফ্রি স্ট্যান্ডে আপনারা শহরকে পরিচ্ছন্ন রেখে পোস্টার-ব্যানার লাগাতে পারবেন। সেজন্য সিটি কর্পোরেশনকে কোনো টাকা দিতে হবে না।
মোহাম্মদ এজাজ বলেন, এই নির্ধারিত স্থানের বাইরে যারা পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন লাগাবেন, আমরা তাদের বিরুদ্ধে আমাদের আইন অনুযায়ী চার্জ করব। সেটা হোক রাজনৈতিক পোস্টার, সালাম দেওয়ার পোস্টার অথবা কমার্শিয়াল পোস্টার।
উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক বলেন, আমরা বারবার বলে এসেছি, শহরকে ঠিক করার জন্য আমরা আপনাদের জন্য সুবিধা করে দিয়েছি। আপনারা কিংবা আপনাদের শুভাকাঙ্ক্ষীরা যেন যত্রতত্র পোস্টার না লাগিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে লাগান। নির্দিষ্ট স্থানে না লাগালে এই শুভাকাঙ্ক্ষীদের নামেও আমরা নোটিশ জারি করব এবং যাদের নামে পোস্টার লাগানো হবে তাদেরকেও জানাবো। প্রয়োজনে আমরা নির্বাচন কমিশনসহ প্রয়োজনীয় যেকোনো কর্তৃপক্ষকেও অবগত করব। শহরকে যেন কেউ নোংরা না করে আমরা সেই ব্যবস্থা করব।
আগামী এক সপ্তাহ পর্যন্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন জায়গা থেকে পোস্টার অপসারণ করা হবে জানিয়ে তিনি বলেন, যত ধরনের ব্যানার-পোস্টার রয়েছে সব আমরা অপসারণ করব। এরপরও যদি কেউ শহরকে নোংরা করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কমার্শিয়াল রেটে চার্জ ইস্যু করব।
পরে সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ পোস্টার লাগিয়ে ফ্রি পোস্টার বোর্ড কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এ সময় সিটি কর্পোরেশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।