বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

যশোরে একসঙ্গে ৪ সন্তানের জন্ম, ১ জনের মৃত্যু

আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩৫
ছবি: সংগৃহীত

যশোরে একসঙ্গে চার সন্তানের জন্ম দিয়েছেন সম্পা বেগম (২৫) নামে এক গৃহবধূ। শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেলে যশোর আদ-দ্বীন হাসপাতালে একসঙ্গে চার কন্যা সন্তানের জন্ম দেন তিনি। তবে একজন মারা গেছে।

সম্পা বেগমের স্বামী শামীম মন্ডল সিঙ্গাপুর প্রবাসী। তাদের বাড়ি সদর উপজেলার চুড়ামনকাটি গ্রামে

পরিবার সূত্রে জানা যায়, শনিবার দুপুরে প্রসব বেদনা শুরু হলে গৃহবধূ সম্পাকে আদ-দ্বীন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে সিজারের মাধ্যমে তিনি চার কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। এর মধ্যে সন্ধ্যায় একজন মারা যায়। রাতেই পারিবারিক কবরস্থানে মৃত নবজাতকের দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে। বাকি তিনজনের মধ্যে দুইজন সুস্থ ও একজনের অবস্থা গুরুতর বলে চিকিৎসক জানিয়েছেন।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, একসঙ্গে চার সন্তানের জন্ম খুবই বিরল। এই অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন আদ-দ্বীন হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ডাক্তার শিলা পোদ্দার ও তার চিকিৎসক দল।

এ বিষয়ে আদ-দ্বীন হাসপাতালের ব্যবস্থাপক মুজাহিদুল ইসলাম জানান, প্রসব করা চার সন্তানের মধ্যে ১ কেজি ৮০০ গ্রাম ওজনের শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ১ কেজি ৯০০ গ্রাম ওজনের আরেক শিশু ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন। বাকি দুই শিশুর ওজন ১ কেজি ৫০০ গ্রাম। বর্তমানে তারা সুস্থ আছে। প্রসূতি সম্পা বেগমের চিকিৎসা চলছে।

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

সারাদেশ

