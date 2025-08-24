জেএমআইয়ের হাত ধরে ধানমণ্ডিতে অ্যাপোলো ক্লিনিকের যাত্রা শুরু

বাংলাদেশের রোগীদের বিশ্বমানের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতে স্বাস্থ্যসেবার আন্তর্জাতিক হাসপাতাল চেইন অ্যাপোলার অঙ্গ প্রতিষ্ঠান অ্যাপোলো ক্লিনিক এখন ঢাকায়। লাইসেন্সি হিসেবে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করছে দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী জেএমআই গ্রুপের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান জেএমআই স্পেশালাইজড হসপিটাল লিমিটেড।
শনিবার (২৩ আগস্ট) সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি হোটেলে অ্যাপোলো ক্লিনিকের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। এর আগে, সকালে ধানমণ্ডির ৬৪, সাত মসজিদ রোডে ফিতা উন্মোচন করে এবং কেক কেটে প্রতিষ্ঠানটির সেবা কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়। এর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করলো ভারতের অ্যাপোলো ক্লিনিক।
অ্যাপোলো ক্লিনিক ও জেএমআই স্পেশালাইজড হসপিটাল লিমিটেডের সেবা সম্পর্কে জানিয়ে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডা. তামজিদ আলম বলেন, ‘দেশ ও মানুষের কল্যাণে ২৬ বছরের দীর্ঘ যাত্রায় জেএমআই গ্রুপ ইতোমধ্যে দেশ-বিদেশে একটি বিশ্বস্ত ব্র্যান্ডে পরিণত হয়েছে। এ যাত্রার অংশ হিসেবে এবার দেশের স্বাস্থ্যসেবা খাতে গুণগত পরিবর্তন আনতে জেএমআই স্পেশালাইজড হসপিটাল লিমিটেড নামে একটি হাসপাতাল চালু করল জেএমআই গ্রুপ।’
তিনি আরও বলেন, ‘এই হাসপাতালের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে অ্যাপোলো ক্লিনিক। যেখানে এক জায়গায় মিলবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ, রোগনির্ণয় ও ফার্মেসি সেবা। এছাড়াও থাকছে ১০০ শয্যায় ওয়ার্ড-কেবিনে রোগী ভর্তি, আইসিইউ, এনআইসিইউ, পিআইসিইউ, ডে-কেয়ার কেমোথেরাপি, ডায়ালাইসিসসহ স্বাস্থ্যসেবার নানা অত্যাধুনিক সুবিধা।’
জেএমআই গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ‘ভারতের অ্যাপোলোর মতো সেবার মান নিশ্চিতে ক্লিনিকটিতে দেশের শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসক, দক্ষ নার্স এবং ব্যবস্থাপনা কর্মীসহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলে এখন থেকে বিদেশে না গিয়েও দেশের মানুষ ন্যায্যমূল্যে দেশেই বিশ্বমানের স্বাস্থ্যসেবা পাবেন।’
রাজধানীর ধানমণ্ডির মতো দেশজুড়ে বিশ্বমানের স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে সামনের দিনে দেশের নানা অঞ্চলে এ ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন বলেও এ সময় জানান তিনি।
অ্যাপোলো হেলথ অ্যান্ড লাইফস্টাইল লিমিটেডের হেড অব ফ্র্যাঞ্চাইজ বিজনেস তরুণ গুলাতি বলেন, ‘জেএমআই বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা খাতে অন্যতম সেরা একটি ব্র্যান্ড। অন্যদিকে হাসপাতাল-ক্লিনিকের সংখ্যা বিবেচনায় আমরাও এশিয়ার শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ড। জেএমআই স্পেশালাইজড হাসপাতাল লিমিটেডের মাধ্যমে বাংলাদেশে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে অ্যাপোলো ক্লিনিক চালু করলাম এবং ধীরে ধীরে আমরা জেএমআইয়ের সঙ্গে মিলে বাংলাদেশে আমাদের ব্যবসা প্রসারিত করব।’
এ সময় তিনি আরও জানান, ‘ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অ্যাপোলো হাসপাতাল আছে ৭৫টি, আর অ্যাপোলো ক্লিনিক আছে ৩৫০টি। বাংলাদেশে এবারই প্রথম যাত্রা শুরু করলো অ্যাপোলো ক্লিনিক।’
জেএমআই গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আব্দুর রাজ্জাকের নানা ব্যবসায়িক উদ্যোগের প্রশংসা করে বাংলাদেশে ঔষধ শিল্প সমিতির সভাপতি আব্দুল মুক্তাদির বলেন, ‘আমাদের সবার উচিত মো. আব্দুর রাজ্জাকের মতো উদ্যোক্তাদের পাশে থাকা।’
জেএমআই গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির সভাপতি আব্দুল মুক্তাদির, মহাসচিব জাকির হোসেন, জেএমআই হসপিটাল রিক্যুইজিট ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেডের পরিচালক হোয়াই কোয়ান কিম, জেএমআই গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. জাবেদ ইকবাল পাঠান ও আমিন মোহাম্মদ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আমিনুল হক নাবিল।
এ সময় অন্যান্যের মধ্যে জেএমআই গ্রুপের প্রধান অর্থ কর্মকর্তা মো. জাহাঙ্গীর আলম, জেএমআই স্পেশালাইজড হসপিটাল লিমিটেডের উপদেষ্টা মসিউর রহমান কামাল, পরিচালক ডা. সাইফুল ইসলাম ও ডা. আদনান আহমেদ, প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা মো. পাপুল মিয়া, চিকিৎসা সেবা পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) শফিকুল ইসলাম, জেএমআই হসপিটাল রিক্যুইজিট ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেডের প্রধান অর্থ কর্মকর্তা সুবাস চন্দ্র বণিক এবং কোম্পানি সচিব মো. সফিকুর রহমান, এবং অ্যাপোলো হেলথ অ্যান্ড লাইফস্টাইল লিমিটেডের সহকারী মহাব্যবস্থাপক সচিন গুপ্তা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে দেশের স্বনামধন্য চিকিৎসকবৃন্দ, জেএমআই গ্রুপের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, জেএমআই স্পেশালাইজড হসপিটাল লিমিটেড, জেএমআই গ্রুপের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান এবং পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত জেএমআই হসপিটাল রিক্যুইজিট ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেডের একটি সাবসিডিয়ারি কোম্পানি। অন্যদিকে অ্যাপোলো হেলথ অ্যান্ড লাইফস্টাইল লিমিটেড হল অ্যাপোলো হসপিটালস এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের একটি সাবসিডিয়ারি, যা দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম হাসপাতাল চেইন। সারাবিশ্বে তাদের মালিকানাধীন ৭৫টি হাসপাতাল ও ৩৫০টি ক্লিনিক রয়েছে।