বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

দেশজুড়ে অভিযানে গ্রেপ্তার ১৫৮৬

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ০৪:০০

দেশজুড়ে অভিযান চালিয়ে ১ হাজার ৫৮৬ জন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাদের মধ্যে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১ হাজার ৫৮ জন।

রোববার (২৪ আগস্ট) পুলিশ সদর দপ্তর থেকে এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইন গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি এ বিষয়টি জানানো হয়েছে।

ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দেশজুড়ে অভিযান চালিয়ে মোট ১ হাজার ৫৮৬ জন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তাদের মধ্যে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১ হাজার ৫৮ ও অন্যান্য অপরাধে গ্রেপ্তার আরও ৫২৮ জন। এছাড়া অভিযানে উদ্ধার করা হয়, বিদেশি পিস্তল ও দেশি এলজিসহ অন্যান্য অপরাধ কাজে ব্যবহৃত নানা রকম জিনিসপত্র।

