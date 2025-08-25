ভারতকে বন্ধু বানিয়েই চীনকে প্রতিহত করতে হবে যুক্তরাষ্ট্রকে

ক্ষমতাসীন রিপাবলিকান পার্টির নেত্রী ও জাতিসংঘে সাবেক মার্কিন দূত নিকি হ্যালি ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রের “বন্ধু” হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যাকে পাশে পাওয়া চীনের প্রভাব মোকাবিলায় অত্যন্ত জরুরি। একই সঙ্গে তিনি ভারতকে আহ্বান জানিয়েছেন, রাশিয়ান তেলের বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উদ্বেগকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে।
হ্যালি সম্প্রতি নিউজউইক-এ লেখা এক বক্তব্যে তিনি বলেছেন, ভারত যুক্তরাষ্ট্রের জন্য “অপরিহার্য” এবং ওয়াশিংটনকে নিউ দিল্লিকে “গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক অংশীদার” হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।
ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই রিপাবলিকান নেত্রী নিজ দলের ভেতর কিছু সমালোচনার মুখে পড়েছেন, কারণ তিনি ভারতকে বাণিজ্য বিরোধের সময় সমর্থন করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে শনিবার তিনি তাঁর নিবন্ধের একটি ভিন্ন অংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যেখানে তিনি সতর্ক করে বলেন—ভারতকেও যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগকে বিবেচনায় নিতে হবে।
তিনি বলেন, *“ভারতকে রাশিয়ান তেল ইস্যুতে ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্ব সহকারে নিতে হবে এবং হোয়াইট হাউসের সঙ্গে সমাধান খুঁজতে কাজ করতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব। বিশ্বের দুই বৃহত্তম গণতন্ত্রের মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ও সদিচ্ছা বর্তমান অস্থিরতা কাটিয়ে উঠার জন্য একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করেছে। বাণিজ্য বিরোধ ও রাশিয়ান তেল আমদানির মতো বিষয়গুলোতে কঠিন সংলাপ প্রয়োজন। তবে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ভুলে যাওয়া উচিত নয়: আমাদের যৌথ লক্ষ্য।”
India must take Trump's point over Russian oil seriously, and work with the White House to find a solution. The sooner the better.— Nikki Haley (@NikkiHaley) August 23, 2025
Decades of friendship and good will between the world's two largest democracies provide a solid basis to move past the current turbulence.…