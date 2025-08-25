সেকশন

স্কুলমাঠে পঞ্চম শ্রেণির দুই শিক্ষার্থীকে হাতুড়িপেটা

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ০৯:০২
আহত শিক্ষার্থী হাসপাতালে ভর্তি। ছবি: সংগৃহীত

মাদারীপুরে স্কুলমাঠে ফুটবল খেলতে গিয়ে দুর্বৃত্তদের হাতুড়িপেটার শিকার হয়েছে পঞ্চম শ্রেণির দুই শিক্ষার্থী।

রোববার (২৪ আগস্ট) বিকেলে সদর উপজেলার মোস্তফাপুর ইউনিয়নের বড়মেহের ১৭৩ নম্বর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলো- নুরুজ্জামান শেখের ছেলে মঈন শেখ ও খবির বেপারীর ছেলে ইসমাইল বেপারী। তারা দুজনেই ওই বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থী।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়রা জানান, সহপাঠীদের সঙ্গে বিদ্যালয় মাঠে ফুটবল খেলতে যায় ইসমাইল ও মঈন। এ সময় একদল বখাটে তাদের ফুটবল খেলতে নিষেধ করে। শিক্ষার্থীরা খেলা রেখে মাঠ ছেড়ে না গেলে ওই এলাকার বায়জিদ ঢালী ও তামিম ঢালী প্রথমে ইসমাইলকে মারধর করে। প্রতিবাদ করলে বন্ধু মঈনকে হাতুড়িপেটা করে বখাটেরা। তাদের দু’জনের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে আসলে পালিয়ে যায় হামলাকারীরা। পরে আহত দুই শিক্ষার্থীতে উদ্ধার করে ভর্তি করা হয় মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে। এ ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জানিয়েছেন সদর থানার ওসি আদিল হোসেন।

আহত ইসমাইল বেপারী জানায়, ওই বখাটেরা প্রতিদিনই স্কুলে যাওয়া-আসার সময় অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। এমনকি আমাদের খারাপ আচরণ করে। মাঠে খেলতেও দেয় না। প্রতিবাদ করায় আমাদের দুইজনকে হাতুড়িপেটা করেছে। এর বিচার চাই।

মঈনের বাবা নুরুজ্জামান শেখ বলেন, ‘স্কুলমাঠে ঢুকে বখাটেরা এভাবে আমাদের সন্তানদের হাতুড়িপেটা করবে এটা অকল্পনীয়। এর বিচার চাই।’

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আছমা তামান্না বলেন.‘কিছু বখাটে ছেলে প্রায়ই বিদ্যালয় মাঠে আড্ডা দেয়। তাদের অনেকবার নিষেধও করা হয়েছে। কিন্তু কোনো কথাই তারা শুনছে না। মাঠে খেলা নিয়ে দুই শিক্ষার্থীর ওপর হামলার ঘটনায় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবগত করেছি।’

মাদারীপুর সদর থানার ওসি আদিল হোসেন বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ব্যাপারে থানায় লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

এদিকে এ ব্যাপারে অভিযুক্তদের সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

