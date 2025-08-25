সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

হাতে আতর লাগাতেই ‘বেহুঁশ’ মাদ্রাসাছাত্র, অপহরণের অভিযোগে যুবক আটক

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৪৩
আটক মাসুম বিল্লাহ। ছবি: সংগৃহীত

যশোরের অভয়নগরে সুগন্ধি আতর লাগিয়ে এক মাদ্রাসা শিক্ষার্থীকে অপহরণের অপহরণের অভিযোগে মাসুম বিল্লাহ (৩২) নামে একজনকে আটক করেছে পুলিশ।

রোববার (২৪ আগস্ট) দুপুরে ওই ছাত্রের বাবা আল আমিন শেখ বাদী হয়ে মাসুম বিল্লাহর (৩২) বিরুদ্ধে অভয়নগর থানায় মামলা দায়েরের পর তাকে আটক করা হয়। তাছাড়া অপহৃত মাদ্রাসাছাত্র আবিদ হাসানকে (১৫) উদ্ধার করা হয়েছে।

আটক মাসুম বিল্লাহ যশোরের কেশবপুর উপজেলার বাইশা গ্রামের মৃত রফিকুল ইসলামের ছেলে।

ভুক্তভোগী আবিদ হাসান অভয়নগর উপজেলার পাইকপাড়া গ্রামের আল আমিন শেখের ছেলে এবং উপজেলার শুভরাড়া ইউনিয়নের বাবুরহাট গ্রামে ‘জামিয়া আসফাক উদ্দিন আল ইসলামিয়া মাদ্রাসার’ হেফজখানার ছাত্র।

আবিদ হাসান সাংবাদিকদের বলেন, শনিবার দুপুরের খাবার শেষে মাদ্রাসার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এসময় আটক ব্যক্তি (মাসুম বিল্লাহ) তার কাছে এসে ডান হাতে সুগন্ধি আতর লাগিয়ে ঘ্রাণ নিতে বলেন। ঘ্রাণ নিতেই আমি হুঁশ হারিয়ে ফেলি।তারপর ঘুমের ঘোরে ভৈরব নদী পার করে একটি ইজিবাইকযোগে আমাকে নওয়াপাড়া রেলস্টেশন মসজিদের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়। বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে আমার হুঁশ ফিরলে চিৎকার শুরু করি। এক পর্যায়ে মুসল্লিরা এগিয়ে এসে আমাকে উদ্ধার করে ও পুলিশকে খবর দেয়।

অভয়নগর থানার ওসি মো. আব্দুল আলীম বলেন, মাদরাসাছাত্র আবিদ হাসান অপহরণের অভিযোগে মাসুম বিল্লাহ নামে একজনের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করা হয়েছে। অভিযুক্ত মাসুম বিল্লাহকে আটক করা হয়েছে।

ইত্তেফাক/এপি

মাদ্রাসা শিক্ষার্থী পুলিশ উদ্ধার অপহরণ আটক

