বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
মাওলানা ভাসানী সেতু

ক্যাবল চুরির পর অন্ধকার সেতু, উদ্বোধনের ৫ দিনে ফের দুর্ঘটনা

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১০:০৯
বৈদ্যুতিক ক্যাবল চুরির পর সেতুতে নেমেছে অন্ধকার। ছবি: সংগৃহীত

উদ্বোধনের পরদিনই তিস্তা নদীর ওপর নির্মিত মওলানা ভাসানী সেতুর প্রায় প্রায় ৩০০ মিটার বৈদ্যুতিক ক্যাবল চুরির হয়েছে। এতে ওই অংশে জ্বলছে না বাতি, সন্ধ্যা হতেই নামছে অন্ধকার। এ পরিস্থিতিতে উদ্বোধনের পাঁচদিনে বহুল প্রতীক্ষার এই সেতুতে পৃথক দুটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। পৃথক দুর্ঘটনায় একজন নিহত ও দুজন আহত হয়েছেন। দুটি ঘটনায় ঘটেছে সন্ধ্যার পর।

সবশেষ রোববার (২৪ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে সেতুর উত্তর পাশে মোটরসাইকেল ও ব্যাটারিচালিত অটোভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই মোটরসাইকেল আরোহী গুরুতর আহত হয়েছেন। এর আগে শুক্রবার মোটরসাইকেলের ধাক্কায় খদেজা বেগম (৮০) নামে এক বৃদ্ধা নিহত হন।

রোববার দুর্ঘটনায় আহতরা হলেন- হাদিয়া জামান ও মোকছেদুল ইসলাম। তারা দু’জনেই সুন্দরগঞ্জ উপজেলার ১৪ চন্ডীপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ সীচা গ্রামের বাসিন্দা। বর্তমানে তারা গাইবান্ধা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

স্থানীয়রা জানান, দ্রুত গতিতে মোটরসাইকেল চালিয়ে সেতু পার হচ্ছিলেন দুই যুবক। এ সময় হঠাৎ একটি ব্যাটারিচালিত অটোভ্যানের সঙ্গে তাদের ধাক্কা লাগে। এতে মোটরসাইকেলের আরোহী দুজন ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলের সামনের অংশ ও অটোভ্যান দুমড়ে-মুচড়ে যায়। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে সুন্দরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের গাইবান্ধা জেলা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। এ অবস্থায় সেতু চালুর পর থেকেই বেপরোয়া গতিতে মোটরসাইকেল চলাচল ও সন্ধ্যার পর থেকে সেতু অন্ধকার হয়ে থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, সেতুটি চালু হওয়ার পর থেকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বেপরোয়া গতিতে মোটরসাইকেল চলাচল করছে। একদিকে আলোবিহীন সেতু অন্যদিকে একটি মোটরসাইকেলে দুই থেকে চারজন পর্যন্ত আরোহী নিয়ে সেতু পার হন তারা। দুর্ঘটনা রোধে সবার সচেতনতার পাশাপাশি পুলিশ ও প্রশাসনের নজরদারি বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

সুন্দরগঞ্জ থানার ওসি আবদুল হাকিম আজাদ গণমাধ্যমকে বলেন, ব্যাটারিচালিত অটোভ্যান ও মোটর সাইকেলের সংঘর্ষে কয়েকজন আহতের খবর পেয়েছি। বেপরোয়া গতি ও চালকদের অসাবধানতার কারণে দুর্ঘটনাগুলো ঘটছে। এছাড়া সেতুতে আলো না থাকাও দুর্ঘটনার একটি কারণ।

তিনি আরও বলেন, সেতুর শৃঙ্খলা রক্ষায় পর্যাপ্ত পুলিশ সদস্য রাখা হয়েছে। শিগগিরই একটি অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হবে এবং স্থায়ী ক্যাম্পের জন্যও আবেদন করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, অল্প সময়ের মধ্যেই অনুমোদন মিলবে।

এর আগে বুধবার এ সেতুর উদ্বোধন করেন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তবে বহুল প্রতীক্ষার এ সেতু উদ্বোধনের মাত্র একদিনের মাথায় চুরি হয়েছে প্রায় ৩০০ মিটার বৈদ্যুতিক ক্যাবল। এতে সন্ধ্যার পর ঘুটঘুটে অন্ধকার নামে ওই অংশে। এরই মধ্যে শুক্রবার সেতুর সংযোগ সড়কে দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়। ৫ দিনের মাথায় সেতুর উত্তর পাশে মোটরসাইকেল ও ব্যাটারিচালিত অটোভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন আহত হন।

 

ইত্তেফাক/এপি

