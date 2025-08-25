সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

খুলনায় ইজিবাইকে মিনিট্রাকের ধাক্কা, নিহত ৪

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১২:০৯
ট্রাকের ধাক্কায় দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া ইজিবাইক। ছবি: সংগৃহীত

খুলনার ডুমুরিয়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ইজিবাইককে ধাক্কা দিয়েছে মিনিট্রাক। এ সংঘর্ষে চারজন নিহত ও আরও তিনজন আহতের খবর পাওয়া গেছে।

সোমবার (২৫ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ডুমুরিয়ার ঝিলেরডাঙা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ডুমুরিয়া ফায়ার স্টেশনের একটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। আহত ও নিহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ।

নিহতদের মধ্যে তিনজনের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া গেছে। তারা হলেন- ইজিবাইক চালক মুজাহিজ মোড়ল (২৫) রুস্তম আলী খান (৬৪), রীনা বেগম (৪৭)। তাছাড়া নিহত অজ্ঞাত আরও এক পুরুষের নাম তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। 

ডুমুরিয়া থানার ওসি মাসুদ রানা তিনজনের মৃত্যুর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। 

খর্ণিয়া হাইওয়ে থানার ওসি শেখ নূরুজ্জামান চানু বলেন, সকাল ৮টা ২০ মিনিটের দিকে দ্রুতগামী একটি পিকআপভ্যান (ঢাকা মেট্রো-ন-১১৬৪৪৬) খুলনা থেকে সাতক্ষীরার দিকে যাচ্ছিল। অপরদিকে ডুমুরিয়া থেকে একটি ইজিবাইক যাত্রী নিয়ে খুলনার রওনা দেয়। পথে ডুমুরিয়া উপজেলার খুলনা সাতক্ষীরা মহাসড়কের জিলেরডাঙ্গা নামক স্থানে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই রুস্তম ও রিনা নামে দুইজনের মৃত্যু হয়। ।

এদিকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগ সূত্র ও হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়িতে দায়িত্বরত এক পুলিশ সদস্য জানান, চিকিৎসাধীন অবস্থায় মুজাহিজ মোড়লসহ আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে। তাছাড়া বর্তমানে চারজন চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ইত্তেফাক/এপি

আহত নিহত সড়ক দুর্ঘটনা খুলনা

