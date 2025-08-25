অবিশ্বাস্য রেকর্ড গড়ে উচ্ছ্বসিত সাকিব 

স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৪৯৯ উইকেট নিয়ে সিপিএলে অ্যান্টিগাতে সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিয়টসের বিপক্ষে খেলতে নেমেছিলেন সাকিব আল হাসান। রোববার (২৪ আগস্ট) ২ ওভারে মাত্র ১১ রান খরচ করে ৩ উইকেট শিকার করেন সাবেক এই টাইগার অধিনায়ক। এতেই ইতিহাসগড়া মাইলফলক স্পর্শ করেন সাকিব।
সেইন্ট কিটস এন্ড নেভিস প্যাট্রিয়টসের ব্যাটার মোহাম্মদ রিজওয়ানকে আউট করে ৫০০ উইকেট পূর্ণ করেন সাকিব। পরে আরও ২ শিকার ধরে তার উইকেটসংখ্যা এখন ৫০২। টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে প্রথম বাঁহাতি বোলার হিসেবে ৫০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন সাকিব।
আর বিশ্বের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে এই ফরম্যাটে ৫০০ উইকেট ও ৭ হাজার রানের অনন্য এক ‘ডাবল’ পূরণ করেছেন সাকিব। এত সব অর্জনের পর ইনিংস বিরতিতে ব্রডকাস্টারে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানান সাকিব।
এই অর্জনের পেছনে কঠোর পরিশ্রম রয়েছে জানিয়ে সাকিব বলেন, ‘এই অর্জনের পেছনে অনেক কঠোর পরিশ্রম রয়েছে। মাইলফলক স্পর্শ করতে পেরে আমি খুব খুশি। অনেক লম্বা ক্যারিয়ার, যা অর্জন করতে পেরেছি, আমি খুশি।’
তিনি আরও বলেন, ‘গত কয়েক ম্যাচে আমি বেশি বোলিং করতে পারিনি। তাই কিছুটা নার্ভাস ছিলাম। পাশাপাশি খুব বেশি ওভার বোলিং না পাওয়ায় কিছুটা নেতিবাচকতাও কাজ করছিল। কারণ সাধারণত আমি আরও বেশি বোলিং করি। তবে এটা পুরোটা দলের জন্য। যখনই আমার সুযোগ আসবে, অবদান রাখার চেষ্টা করবো।’
সাকিবের সঙ্গে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে আছে তার পরিবারের সদস্যরাও। পরিবার কাছে থাকলে অনেক কিছু সহজ হয়ে যায় জানিয়ে এই অলরাউন্ডার বলেন, ‘পরিবার সবসময়ই আমার সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় যেত। তবে তিন সন্তান নিয়ে... তাদের স্কুলের কারণে কঠিন হয়ে গেছে। তাদের এখন গ্রীষ্মকালীন ছুটি চলছে। তাই এখানে এসে থাকতে পারছে। তো এটি ভালো ব্যাপার। যখন বয়স বাড়তে থাকে, তখন পরিবার পাশে থাকলে অনেক স্বস্তি কাজ করে।’