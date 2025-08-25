সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বিজিবির কাছে শিশুসহ ৫ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করল বিএসএফ

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১২:৫০

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার বেনীপুর সীমান্তে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের পর ফেরার সময় আটক ৫ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

রোববার (২৪ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টার দিকে সীমান্তের জিরো লাইনের ৬১/৭-এস পিলারের কাছে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। 

এ বিষয়ে মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক মুন্সী ইমদাদুর রহমান শনিবার রাত সাড়ে ৯টায় সাংবাদিকদের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

মহেশপুরে অবস্থানরত ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়ন সূত্রে জানা গেছে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানার নোনাগঞ্জ বিএসএফ ক্যাম্পের জওয়ানরা ৫ জন বাংলাদেশিকে সীমান্ত অতিক্রমের সময় আটক করে। এরপর তাদের নাম-পরিচয় যাচাই করে বিজিবির বেনীপুর ক্যাম্পে হস্তান্তরের জন্য অনুরোধ জানায় বিএসএফ।

বিজিবি তাদের পরিচয় নিশ্চিত হয়ে ফেরত নিতে সম্মতি জানালে, সন্ধ্যায় পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ১ জন পুরুষ, ১ জন নারী ও ৩ শিশুসহ একটি পরিবারকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে বিএসএফ।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ চুয়াডাঙ্গা বিজিবি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রামেক হাসপাতালে রাজশাহী কারাগারের কয়েদির মৃত্যু

রোহিঙ্গাদের জীবনাচার দেখলেন বিশ্ব প্রতিনিধিগণ, টেকসই সমাধানের আশা

যৌতুক মামলায় স্বামী ‘খালাস পাওয়ায়’ আদালত ভবনে দুজনকে কোপালেন স্ত্রী

রংপুর প্রেসক্লাবে প্রশাসকের মাধ্যমে অবৈধ ভাবে সদস্য অন্তর্ভুক্তিতে নিষেধাজ্ঞার রায় বহাল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ভোলার তজুমদ্দিনে ৫০ শয্যার হাসপাতালে নার্স দিয়ে চলছে ডাক্তারের কাজ

বিকট শব্দে কেঁপে উঠলো সিদ্ধিরগঞ্জ, ড্রেনে গ্যাস বিস্ফোরণে আহত ৫

চুয়াডাঙ্গায় পিতা-পুত্রকে কুপিয়ে হত্যা, আটক ২

দুমকিতে বেওয়ারিশ কুকুরের আতঙ্কে শিক্ষার্থীরা, হাসপাতালে নেই ভ্যাকসিন

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng