বিজিবির কাছে শিশুসহ ৫ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করল বিএসএফ

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার বেনীপুর সীমান্তে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের পর ফেরার সময় আটক ৫ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।
রোববার (২৪ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টার দিকে সীমান্তের জিরো লাইনের ৬১/৭-এস পিলারের কাছে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
এ বিষয়ে মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক মুন্সী ইমদাদুর রহমান শনিবার রাত সাড়ে ৯টায় সাংবাদিকদের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
মহেশপুরে অবস্থানরত ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়ন সূত্রে জানা গেছে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানার নোনাগঞ্জ বিএসএফ ক্যাম্পের জওয়ানরা ৫ জন বাংলাদেশিকে সীমান্ত অতিক্রমের সময় আটক করে। এরপর তাদের নাম-পরিচয় যাচাই করে বিজিবির বেনীপুর ক্যাম্পে হস্তান্তরের জন্য অনুরোধ জানায় বিএসএফ।
বিজিবি তাদের পরিচয় নিশ্চিত হয়ে ফেরত নিতে সম্মতি জানালে, সন্ধ্যায় পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ১ জন পুরুষ, ১ জন নারী ও ৩ শিশুসহ একটি পরিবারকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে বিএসএফ।