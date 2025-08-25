সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ, পালানোর সময় স্বামী আটক

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৩:২৯

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের কান্দাপাড়া খাঁ পাড়ায় পারিবারিক কলহের জেরে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে এক মাদকাসক্ত স্বামী। হত্যার পর পালানোর সময় স্থানীয় জনতা তাকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে।

রোববার (২৪ আগস্ট) রাতে এ ঘটনা ঘটে। নিহত গৃহবধূর নাম রঞ্জনা খাতুন (৩৮)। তিনি ওই গ্রামের ইব্রাহিমের স্ত্রী। অভিযুক্ত ইব্রাহিম কান্দাপাড়া খাঁ পাড়ার আব্দুস সাত্তারের ছেলে।

সিরাজগঞ্জ সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আহসানুজ্জামান রাত সাড়ে ১১টার দিকে জানান, ইব্রাহিম ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্ত্রী রঞ্জনাকে কুপিয়ে হত্যা করে। হত্যার পর পালানোর চেষ্টা করলে স্থানীয়রা তাকে ধরে ফেলে এবং থানায় খবর দেয়। পরে পুলিশ গিয়ে তাকে আটক করে।

তিনি আরও জানান, মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ সিরাজগঞ্জ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রামেক হাসপাতালে রাজশাহী কারাগারের কয়েদির মৃত্যু

রোহিঙ্গাদের জীবনাচার দেখলেন বিশ্ব প্রতিনিধিগণ, টেকসই সমাধানের আশা

যৌতুক মামলায় স্বামী ‘খালাস পাওয়ায়’ আদালত ভবনে দুজনকে কোপালেন স্ত্রী

রংপুর প্রেসক্লাবে প্রশাসকের মাধ্যমে অবৈধ ভাবে সদস্য অন্তর্ভুক্তিতে নিষেধাজ্ঞার রায় বহাল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ভোলার তজুমদ্দিনে ৫০ শয্যার হাসপাতালে নার্স দিয়ে চলছে ডাক্তারের কাজ

বিকট শব্দে কেঁপে উঠলো সিদ্ধিরগঞ্জ, ড্রেনে গ্যাস বিস্ফোরণে আহত ৫

চুয়াডাঙ্গায় পিতা-পুত্রকে কুপিয়ে হত্যা, আটক ২

দুমকিতে বেওয়ারিশ কুকুরের আতঙ্কে শিক্ষার্থীরা, হাসপাতালে নেই ভ্যাকসিন

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng