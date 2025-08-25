সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নারায়ণগঞ্জে ইনডোর স্টেডিয়াম তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে: বুলবুল

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩১
ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি)-এর সভাপতি ও জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক মো. আমিনুল ইসলাম বুলবুল বলেছেন, ক্রিকেট জীবনের ছোট্ট একটি অংশ। আমার সামনে আজ ভবিষ্যতের ক্রিকেটাররা বসে আছেন। আমি জানি এখানে সম্ভাবনাময় অনেক খেলোয়াড় আছেন, যারা আগামী দিনের তামিম, সাকিব হবে। আমার ইচ্ছা নারায়ণগঞ্জে একটি ইনডোর স্টেডিয়াম করার। তাহলে ক্রিকেট খেলোয়াড়রা সবসময় খেলার মধ্যে থাকতে পারবেন।

রোববার (২৪ আগস্ট) দুপুরে নারায়ণগঞ্জের ইসদাইরে জেলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে নারায়ণগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত ক্রিকেট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড আইডিয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বুলবুল এসব কথা বলেন। এর আগে তিনি ফতুল্লা রিয়া গোপ স্টেডিয়ামের সংস্কার কাজ পরিদর্শন করেন। 

অনুষ্ঠানে বিসিবি প্রধান আরও বলেন, 'এই নারায়ণগঞ্জ আমাদের জন্য আদর্শ মাঠ ছিল। কেননা এখানের ক্রিকেটের ইতিহাস বেশ বড়। আমি যখন নিজেই ক্রিকেট খেলা শিখছিলাম, তখন নারায়ণগঞ্জের সঙ্গে আমার এক সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। তখন এখানে বিভিন্ন লীগ অনুষ্ঠিত হতো। নারায়ণগঞ্জে বিভিন্ন ক্লাবে তখন খেলা হতো। নারায়ণগঞ্জের অসংখ্য খেলোয়াড় ঢাকায় গিয়ে খেলতো। এখনো নারায়ণগঞ্জে ক্রিকেটের প্রতি যে আগ্রহ দেখলাম তাতে আমি ভীষণ আনন্দিত। এখানে আসার আগে আমি ফতুল্লা স্টেডিয়ামে গিয়েছিলাম। স্টেডিয়ামটির করুণ অবস্থা দেখে আমার কান্না চলে আসছে। এখানে এক সময় অসংখ্য জাতীয় ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক টেস্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অথচ এই মাঠটির অবস্থা বর্তমানে অত্যন্ত করুণ।'

নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন- বিসিবির পরিচালক নাজমুল আবেদীন ফাহিম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আলমগীর হুসাইন, ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব) এর নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি জাকারিয়া ইমতিয়াজ, সাধারণ সম্পাদক শাহরিয়ার রহমান বিদ্যুৎ প্রমুখ।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

বাংলাদেশ নারায়ণগঞ্জ ক্রিকেট বিসিবি বিসিবি সভাপতি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিশ্ব অ্যাথলেটিকসে জায়গা পেয়ে রনি বললেন, ‘সারা রাত চোখে ঘুম ছিল না’

থাইল্যান্ডে দুটি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশের মেয়েরা

৪ নতুন মুখ নিয়ে এশিয়া কাপের দল ঘোষণা ওমানের

সোহানকে দলে নেওয়ায় নির্বাচকদের ধন্যবাদ দিলেন রাজিন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পরিবার পাশে থাকলে স্বস্তি পাই: সাকিব 

শ্রীলঙ্কায় আইসিসি কর্মশালায় বাংলাদেশের আম্পায়াররা

এশিয়া কাপ খেলতে ভারত গেলো বাংলাদেশ দল

নেদারল্যান্ডস স্কোয়াডে পরিবর্তন, দলে ১৭ বছর বয়সী ব্যাটার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng