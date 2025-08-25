নারায়ণগঞ্জে ইনডোর স্টেডিয়াম তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে: বুলবুল

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি)-এর সভাপতি ও জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক মো. আমিনুল ইসলাম বুলবুল বলেছেন, ক্রিকেট জীবনের ছোট্ট একটি অংশ। আমার সামনে আজ ভবিষ্যতের ক্রিকেটাররা বসে আছেন। আমি জানি এখানে সম্ভাবনাময় অনেক খেলোয়াড় আছেন, যারা আগামী দিনের তামিম, সাকিব হবে। আমার ইচ্ছা নারায়ণগঞ্জে একটি ইনডোর স্টেডিয়াম করার। তাহলে ক্রিকেট খেলোয়াড়রা সবসময় খেলার মধ্যে থাকতে পারবেন।
রোববার (২৪ আগস্ট) দুপুরে নারায়ণগঞ্জের ইসদাইরে জেলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে নারায়ণগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত ক্রিকেট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড আইডিয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বুলবুল এসব কথা বলেন। এর আগে তিনি ফতুল্লা রিয়া গোপ স্টেডিয়ামের সংস্কার কাজ পরিদর্শন করেন।
অনুষ্ঠানে বিসিবি প্রধান আরও বলেন, 'এই নারায়ণগঞ্জ আমাদের জন্য আদর্শ মাঠ ছিল। কেননা এখানের ক্রিকেটের ইতিহাস বেশ বড়। আমি যখন নিজেই ক্রিকেট খেলা শিখছিলাম, তখন নারায়ণগঞ্জের সঙ্গে আমার এক সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। তখন এখানে বিভিন্ন লীগ অনুষ্ঠিত হতো। নারায়ণগঞ্জে বিভিন্ন ক্লাবে তখন খেলা হতো। নারায়ণগঞ্জের অসংখ্য খেলোয়াড় ঢাকায় গিয়ে খেলতো। এখনো নারায়ণগঞ্জে ক্রিকেটের প্রতি যে আগ্রহ দেখলাম তাতে আমি ভীষণ আনন্দিত। এখানে আসার আগে আমি ফতুল্লা স্টেডিয়ামে গিয়েছিলাম। স্টেডিয়ামটির করুণ অবস্থা দেখে আমার কান্না চলে আসছে। এখানে এক সময় অসংখ্য জাতীয় ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক টেস্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অথচ এই মাঠটির অবস্থা বর্তমানে অত্যন্ত করুণ।'
নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন- বিসিবির পরিচালক নাজমুল আবেদীন ফাহিম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আলমগীর হুসাইন, ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব) এর নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি জাকারিয়া ইমতিয়াজ, সাধারণ সম্পাদক শাহরিয়ার রহমান বিদ্যুৎ প্রমুখ।