সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ডাকসু নির্বাচন: প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ দিন আজ, কাল থেকে প্রচারণা

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৪:১২
ছবি: সংগৃহীত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ দিন আজ। আগামীকাল থেকে প্রার্থীরা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার-প্রচারণায় নামবেন।

সোমবার (২৫ আগস্ট) দুপুর ১টা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে স্থাপিত চিফ রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহার করা যাবে। 

এর আগে বাতিল হওয়া প্রার্থিতা ফিরে পেতে ৩৪ জন আবেদন করলে আপিলের রায়ে সবাই প্রার্থিতা ফিরে পান। 

এদিকে সোমবারও বন্ধ থাকছে প্রচারণা। মঙ্গলবার থেকে শুরু হবে এবারের ডাকসু নির্বাচনের প্রচারণা। 

আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু না হলেও ক্যাম্পাসে কুশল বিনিময়সহ নানা অনানুষ্ঠানিক মাধ্যমে নানা প্রতিশ্রুতি তুলে ধরছেন বিভিন্ন প্যানেলের প্রার্থীরা।

৩৮ তম ডাকসু নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর।

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

ঢাবি নির্বাচন ডাকসু

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ডাকসু নির্বাচনে ৮ কেন্দ্রে তিন স্তরের নিরাপত্তা, হলে বহিরাগত প্রবেশ নিষেধ

শিবির সমর্থিত প্রার্থীর ছবি বিকৃতি, ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের উদ্বেগ

সহনশীল না হলে ডাকসুতে তৃতীয় পক্ষ সুযোগ নেবে: ঢাবি উপাচার্য

ডাকসু ভিপি প্রার্থীকে ‘শুভকামনা’ জানিয়ে উপদেষ্টার পোস্ট, সমালোচনার মুখে ডিলিট

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ডাকসু নির্বাচনে ৪৭১ প্রার্থী, চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ

ডাকসুতে স্বাধীন পর্যবেক্ষক ও সিসিটিভির ব্যবস্থা করতে হবে: সাদিক কায়েম

ডাকসু নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত

ডাকসু নির্বাচনের প্রচারণা শুরু আজ, আচরণবিধিতে কড়াকড়ি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng