বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
যুবা দলকেও পাওয়ার হিটিং শেখাচ্ছেন উড

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৫:২১
টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বেশ গুরুত্বপূর্ণ পাওয়ার হিটিং। এই জায়গায় অনেকটা পিছিয়ে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। তাই দক্ষতা বাড়াতে বিশ্ব ক্রিকেটে পাওয়ার হিটিংয়ে বর্তমান সময়ের সেরা কোচদের একজন জুলিয়ান উডকে নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। 

চলতি মাসে বাংলাদেশে পা রেখেই জাতীয় দলের নারী ও পুরুষ ক্রিকেটারদের সঙ্গে কাজ করেছেন উড। শুধু তাই নয়, অনূর্ধ্ব ১৯ দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গেও কাজ করেছেন এই ইংলিশ কোচ।

সোমবার (২৫ আগস্ট) যুবা ক্রিকেটারদের সঙ্গে পাওয়ার হিটিং নিয়ে লম্বা সময় কাজ করেছেন উড। মিরপুর শেরে-ই-বাংলার ইনডোরে এই অনুশীলনে উপস্থিত ছিলেন যুবা দলের সব ব্যাটাররা। এই অনুশীলনে নিজেদের কীভাবে আরও উন্নতি করা যায় সেটা নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেছেন তারা। আগামীকাল দ্বিতীয় দিনের মতো আবারও অনুশীলন করবেন যুবা দলের ক্রিকেটাররা।

এদিকে, চলতি মাসের ৩১ আগস্ট ইংল্যান্ডে ১৯ দলের বিপক্ষে সিরিজ খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশের যুবারা। ইংল্যান্ডের মাটিতে ৫ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর শুরু হবে এই সিরিজ। আসন্ন সফরের বাকি ম্যাচগুলো হবে ৭, ১০, ১২ এবং ১৪ সেপ্টেম্বর।

বিষয়:

বাংলাদেশ ক্রিকেট বিসিবি অনুর্ধ্ব-১৯

