বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
গাজার হাসপাতালে ইসরায়েলি হামলায় নিহত ১৫, লাইভের সময় প্রাণ গেল সাংবাদিকের

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৩৪
গাজার হাসপাতালে ইসরায়েলি হামলায় নিহত সাংবাদিকরা। ছবি: সংগৃহীত

গাজার গুরুত্বপূর্ণ নাসের হাসপাতালে হামলা চালিয়ে কমপক্ষে ১৫ জনকে হত্যা করেছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। নিহতদের মধ্যে মধ্যে ৪ জন সাংবাদিকও রয়েছেন।

সোমবার (২৫ আগস্ট) দক্ষিণ গাজা উপত্যকার কাছে খান ইউনিসের নাসের মেডিকেল কমপ্লেক্সে এই হামলায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থল থেকে আনাদোলু এজেন্সির সংবাদদাতা জানান, ইসরায়েলি বাহিনী হাসপাতালের জরুরি ভবনের ওপরের তলা লক্ষ্য করে হামলা চালায়।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দুটি বিমান হামলার একটি হাসপাতাল ভবনের চতুর্থ তলায় আঘাত করেছে। উদ্ধারকারী দল আহতদের সরিয়ে নিতে এবং মৃতদের উদ্ধার করতে এলে দ্বিতীয় হামলাটি ঘটে।

সরকারি ফিলিস্তিন টিভি জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে তাদের ক্যামেরাম্যান হুসাম আল-মাসরি রয়েছেন। আল জাজিরা নিশ্চিত করেছে, তাদের আলোকচিত্রী মোহাম্মদ সালামা নিহত হয়েছেন।

একটি মেডিকেল সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে আনাদোলু এজেন্সি জানায়, ফটোসাংবাদিক মরিয়ম আবু দাক্কা এবং আরেক ফটোসাংবাদিক মোয়াজ আবু তাহা প্রাণ হারিয়েছেন।

নিহত আল-মাসরি রয়টার্সের হয়ে কাজ করছিলেন বলে জানা গেছে। বার্তা সংস্থাটি জানিয়েছে, আল-মাসরি হাসপাতাল থেকে লাইভ ভিডিও চালাচ্ছিলেন। ইসরায়েলি হামলার পর মুহূর্তেই লাইভ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তার মৃত্যুর কথা নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ।

গাজার স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নিহতদের মধ্যে একজন উদ্ধারকর্মীও রয়েছেন। নিহতদের মধ্যে আরও তিনজন হলেন মরিয়ম আবু দাগ্গা, মোহাম্মদ সালামা এবং মোয়াজ আবু তাহা।

ফিলিস্তিনি সাংবাদিকদের সংগঠনেরত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলি গণহত্যা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে গাজায় ২৪০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি সাংবাদিক নিহত হয়েছেন।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

হাসপাতাল মধ্যপ্রাচ্য ইসরায়েল ফিলিস্তিন হামলা গাজা গণহত্যা

