বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ফিলিস্তিনিদের মুসলিম বিশ্বের সম্মিলিত পদক্ষেপ প্রয়োজন: তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০২
তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান। ছবি: সংগৃহীত

ফিলিস্তিনিদের জন্য মুসলিম বিশ্বের সম্মিলিত পদক্ষেপ প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান।

সোমবার (২৫ আগস্ট) সৌদি আরবের জেদ্দায় ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের এক বৈঠকে ফিদান বলেন, 'ফিলিস্তিনি জনগণের যা প্রয়োজন, তা হলো আমাদের সম্মিলিত পদক্ষেপ।'

তিনি ইসরায়েলকে স্থায়ী সমাধানের দিকে বাধ্য করার জন্য 'সমন্বিত চাপের' গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

আনাদোলু এজেন্সি জানিয়েছে, ওআইসির মূল আলোচনায় গাজায় চলমান ইসরায়েলি কর্মকাণ্ডের ওপর আলোকপাত করা হবে এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অবস্থান ও প্রতিক্রিয়া সমন্বয় করা হবে।

এদিকে, গাজা অঞ্চলজুড়ে ইসরায়েলি হামলায় নিহতের সংখ্যা প্রায় প্রায় ৬৩ হাজার জনে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে দেড় লাখের বেশি বেশি মানুষ আহত হয়েছে। অনেকেই ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছেন।

চলতি বছরের শুরুতে যুদ্ধবিরতি ভঙ্গের পর ২৭ মে থেকে ইসরায়েল জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থাগুলোকে এড়িয়ে গাজা হিউম্যানিটেরিয়ান ফাউন্ডেশন-এর মাধ্যমে একটি পৃথক সাহায্য বিতরণ উদ্যোগ শুরু করেছে। এতে সমর্থন দেয় যুক্তরাষ্ট্র। এই পদক্ষেপ বিশ্বব্যাপী ত্রাণ সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।

ইসরায়েলি বাহিনী খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রের কাছে জড়ো হওয়া ফিলিস্তিনিদের ওপর গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে শত শত মানুষ নিহত হচ্ছে।

গত বছরের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গাজায় যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য নেতানিয়াহু ও তার প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। উপত্যকাজুড়ে যুদ্ধের জন্য ইসরায়েল আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যার মামলার মুখোমুখি।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্য তুরস্ক ফিলিস্তিন গাজা গণহত্যা ওআইসি

