বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
ত্রিশালে মসজিদে চুরি করতে গিয়ে গণপিটুনিতে যুবক নিহত

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০৭

ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলায় মসজিদে চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে আটক হওয়ার পর উপস্থিত বিক্ষুদ্ধ জনতার গণপিটুনিতে রানা মিয়া (৩৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন।

রোববার (২৫ আগস্ট) মধ্যরাতে উপজেলার মঠবাড়ী ইউনিয়নের রায়মনি মধ্যপাড়া বাইতুল রহমান জামে মসজিদে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত রানা মিয়া ময়মনসিংহ সদরের পরাণগঞ্জ ইউনিয়নের হিরন পলাশিয়া গ্রামের আমছর আলীর ছেলে।
 
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রায়মনি মধ্যপাড়া জামে মসজিদে একাধিকবার চুরির ঘটনা ঘটেছে। এ কারণে এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছিল। রোববার রাতে আবারও চুরি করতে এলে স্থানীয়রা রানা মিয়াকে হাতেনাতে আটক করেন। পরে মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে মাইকিং করা হলে উত্তেজিত জনতা ঘটনাস্থলে এসে তাকে গণপিটুনি দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
 
ত্রিশাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল মুনসুর আহাম্মেদ বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে। নিহত রানা মিয়ার বিরুদ্ধে ছিনতাই ও চুরিসহ অন্তত পাঁচটি মামলা রয়েছে।’

সারাদেশ ময়মনসিংহ

