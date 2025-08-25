সেকশন

ইবিএল কার্ডধারীদের বিশেষ সুবিধা দিবে সিগাল গ্রুপ

কক্সবাজারের সীগাল হোটেলস এবং টাঙ্গাইলের সীগাল রিসোর্ট অ্যান্ড স্পা ভিলেজে বিশেষ সুবিধা পাবেন ইস্টার্ন ব্যাংক (ইবিএল) কার্ডধারীরা। 

ইবিএল উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও রিটেইল এবং এসএমই ব্যাংকিং প্রধান এম. খোরশেদ আনোয়ার এবং সিগাল গ্রুপ অব কোম্পানিজের প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা মো. ফারুক আহমেদ চৌধুরী এতদসংক্রান্ত একটি গ্রাহক সুবিধা চুক্তি স্বাক্ষরের পর বিনিময় করছেন। 

অনুষ্ঠানে ইবিএল রিটেইল অ্যালায়েন্স বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফারজানা কাদের এবং সিগাল গ্রুপের ফিন্যান্স ব্যবস্থাপক মোঃ সাদিকুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ।

ইত্তেফাক/এএইচপি

