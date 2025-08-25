সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৫৫ পদে নিয়োগ, করুন আবেদন

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫৭
ছবি: সংগৃহীত

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ঝিনাইদহ সিভিল সার্জনের কার্যালয় ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে রাজস্ব খাতে (স্থায়ী ও অস্থায়ী) লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩১ জুলাই প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ৫ ধরনের শূন্য পদে মোট ১৫৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ঝিনাইদহ জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা এ নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সুযোগ আর দুই দিন।

পদের নাম ও বর্ণনা—
১. পদের নাম: পরিসংখ্যানবিদ

পদসংখ্যা: ৩

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান, গণিত, অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।

২. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ৭

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

৩. পদের নাম: স্টোরকিপার

পদসংখ্যা: ৫

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

৪. পদের নাম: স্বাস্থ্য সহকারী

পদসংখ্যা: ১৩৫

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বোর্ড উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

৫. পদের নাম: ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট

পদসংখ্যা: ৫

বেতনস্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদন করতে পারবেন আবেদনের বিস্তারিত, আবেদনের পদ্ধতি জানতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৬ আগস্ট ২০২৫।

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

চাকরি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মাত্র ১০০ টাকায় নেওয়া যাবে চাকরির প্রস্তুতি

আরএফএল গ্রুপে চাকরির সুযোগ, থাকবে যাতায়াত সুবিধা

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে ৩৮ পদে নিয়োগ

৪৮তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গণযোগাযোগ অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, পদ ১৭৭

৪৪তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল আজ, বাড়ছে না পদ

গ্রামীণ ব্যাংকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনে

দেশে এক লাখ ৮২২ জন শিক্ষক নিয়োগে ৬ষ্ঠ গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng