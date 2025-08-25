৪৩ পদে ৩৬৩জন নেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন , আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

ইসলামিক ফাউন্ডেশন রাজস্বখাত বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগে আবেদন চলছে। ৪৩টি পদে মোট ৩৬৩ জনকে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি অনুসারে পদগুলোয় যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে যোগ দিতে পারবেন যে কেউও। অনলাইনে পদগুলোর জন্য আবেদনের সময় আছে আর মাত্র দুই দিন।
পদের নাম ও পদসংখ্যা—
১. ফার্মাসিস্ট
পদসংখ্যা: ৯টি
বেতনস্কেল: ১২৫০০–৩০২৩০ টাকা
২. হোমিওপ্যাথ
পদসংখ্যা: ২টি
বেতনস্কেল: ১২৫০০-৩০২৩০ টাকা
৩. লাইব্রেরী সহকারী
পদসংখ্যা: ৩
বেতনস্কেল: ১২৫০০-৩০২৩০ টাকা
৪. রেফারেন্স সহকারী
পদসংখ্যা: ১টি
বেতনস্কেল: ১২৫০০-৩০২৩০ টাকা
৫. লাইনো মেশিনম্যান
পদসংখ্যা: ১টি
বেতনস্কেল: ১২৫০০-৩০২৩০ টাকা
৬. হোমিও কম্পাউন্ডার
পদসংখ্যা: ১৪টি
বেতনস্কেল: ১১৩০০-২৭৩০০ টাকা
৭. লেডী ফার্মাসিস্ট
পদসংখ্যা: ৮টি
বেতনস্কেল: ১১৩০০-২৭৩০০ টাকা
৮. স্টেনোগ্রাফার
পদসংখ্যা: ১টি
বেতনস্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা
৯. হিসাবরক্ষক
পদসংখ্যা: ৩২টি
বেতনস্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা
১০. কেয়ারটেকার (ইপ্রএ)
পদসংখ্যা: ২টি
বেতনস্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা
১১. প্রশিক্ষণ সহকারী
পদসংখ্যা: ৬টি
বেতনস্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা
১২. অপারেটর
পদসংখ্যা: ২টি
বেতনস্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা
১৩. মেশিনম্যান
পদসংখ্যা: ৫টি
বেতনস্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা
১৪. মনোকাস্টার
পদসংখ্যা: ১টি
বেতনস্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা
১৫. ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: ৫টি
বেতনস্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০ টাকা
১৬. মুয়াজ্জিন
পদসংখ্যা: ১টি
বেতনস্কেল: ১০২০০-২৬৫৯০ টাকা
১৭. লেদ মেকার
পদসংখ্যা: ১টি
বেতনস্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০ টাকা
১৮. ব্লক মেকার
পদসংখ্যা: ১টি
বেতনস্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০ টাকা
১৯. সিকিউরিটি সুপারভাইজার
পদসংখ্যা: ১টি
বেতনস্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০ টাকা
২০. স্টোর কিপার
পদসংখ্যা: ৩টি
বেতনস্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা
২১. বিক্রয় সহকারী
পদসংখ্যা: ১৬টি
বেতনস্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা
২২. ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ৪টি
বেতনস্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা
২৩. কম্পোজিটর
পদসংখ্যা: ৮টি
বেতনস্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা
২৪. মেকানিক কাম স্টিচিং কাম অপারেটর
পদসংখ্যা: ১টি
বেতনস্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা
২৫. বেইজম্যান
পদসংখ্যা: ২টি
বেতনস্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা
২৬. কম্পাউন্ডার (হোমিও)
পদসংখ্যা: ১টি
বেতনস্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা
২৭. স্যানিটারী ইন্সপেক্টর
পদসংখ্যা: ১টি
বেতনস্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা
২৮. হিসাব সহকারী
পদসংখ্যা: ১১টি
বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
২৯. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৭৪টি
বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
৩০. রেকর্ড এবং ডেসপাশ সহকারী
পদসংখ্যা: ২টি
বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
৩১. এল.ডি এ কাম হিসাব সহকারী
পদসংখ্যা: ১টি
বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
৩২. রেন্ট কালেক্টর
পদসংখ্যা: ১টি
বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
৩৩. প্রুফ রিডার (প্রেস)
পদসংখ্যা: ৩টি
বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
৩৪. এপ্রেনটিস (প্রেস)
পদসংখ্যা: ৪টি
বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
৩৫. ইলেকট্রিশিয়ান
পদসংখ্যা: ২টি
বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
৩৬. খাদেম
পদসংখ্যা: ৮টি
বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
৩৭. অডিও ভিজ্যুয়েল অপারেটর
পদসংখ্যা: ৫টি
বেতনস্কেল: ৮৮০০-২১৩৯০ টাকা
৩৮. মেস ক্লিনার
পদসংখ্যা: ১টি
বেতনস্কেল: ৮৫০০-২০৫৭০ টাকা
৩৯. অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৮৫টি
বেতনস্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা
৪০. নিরাপত্তা প্রহরী
পদসংখ্যা: ৯টি
বেতনস্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা
৪১. পরিচ্ছন্নতা কর্মী
পদসংখ্যা: ১২টি
বেতনস্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা
৪২. বাবুর্চি
পদসংখ্যা: ৭টি
বেতনস্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা
৪৩. সহকারী বাবুর্চি
পদসংখ্যা: ৬টি
বেতনস্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা
আবেদনের যোগ্যতা—
প্রতিটি পদে আবেদনের জন্য আবেদনের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং বয়সসীমার শর্তাবলি জানা যাবে বিজ্ঞপ্তিতে।
চাকরি আবেদনের বয়স—
প্রার্থীর বয়স ১-৭-২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।
আবেদনের নিয়ম—
আগ্রহী প্রার্থীরা ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদন শেষ কবে—
আগামী ২৬-৮-২০২৫ বিকেল ৫টা পর্যন্ত আবেদন পত্র জমা দিতে পারবেন।