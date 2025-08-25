সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রোহিঙ্গা সংকটের আট বছর: বাংলাদেশের পাশে ১১ দেশ

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৭
ছবি: সংগৃহীত

রোহিঙ্গা সংকটের আট বছর পূর্তিতে বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন জানাল পশ্চিমা বিশ্বের ১১ দেশ। মিয়ানমারের অস্থিরতা ও মানবিক বিপর্যয় মোকাবিলায় তারা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমন্বিত ভূমিকার ওপর জোর দিয়েছে।

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়ার আট বছর পূর্তিতে এক যৌথ বিবৃতি দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া, ইতালি, যুক্তরাজ্য, কানাডা, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড ও ফিনল্যান্ড। সোমবার সকালে ঢাকায় ফরাসি দূতাবাস তাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিবৃতিটি প্রকাশ করে।

বিবৃতিতে বলা হয়, আট বছর আগে মিয়ানমারের সেনা অভিযানে বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। বর্তমানে ১১ লাখের বেশি রোহিঙ্গা এখানে অবস্থান করছে এবং নতুন করে শরণার্থী প্রবেশও অব্যাহত রয়েছে। কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও রোহিঙ্গাদের দৃঢ়তা ও সহনশীলতাকে এতে প্রশংসা করা হয়।

১১ দেশ বাংলাদেশের জনগণ ও অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলে, বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে রোহিঙ্গাদের আশ্রয়, নিরাপত্তা ও মানবিক সহায়তা দিয়ে আসছে। তবে সংকটের স্থায়ী সমাধান হলো নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসন, যার পরিবেশ এখনো মিয়ানমারে তৈরি হয়নি। এজন্য বাস্তুচ্যুতির মূল কারণগুলো সমাধান জরুরি বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

যৌথ বিবৃতিতে মিয়ানমারের সেনা ও সশস্ত্র গোষ্ঠীর সহিংসতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের তীব্র নিন্দা জানানো হয়। সহিংসতা বন্ধ, আটক ব্যক্তিদের মুক্তি এবং মানবিক সহায়তার অবাধ প্রবেশ নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়।

এছাড়া মানবিক তহবিল কমতে থাকায় রোহিঙ্গাদের আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। একই সঙ্গে কক্সবাজারের স্থানীয় জনগণ, যারা দীর্ঘদিন ধরে শরণার্থীদের সহায়তা করছেন, তাদের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার করা হয়।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বলছে, রোহিঙ্গাদের অর্থবহ অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা বাংলাদেশে অবস্থানকালে নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে। আট বছর পরও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সংকট সমাধান এবং বাংলাদেশের পাশে থাকার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে।

 

ইত্তেফাক/কেএইচ

