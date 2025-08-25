ভিডিও বানাতে সেতু থেকে নদীতে লাফ দেওয়া সেই কলেজছাত্রের মরদেহ উদ্ধার

রংপুরের গঙ্গাচড়ায় তিস্তা সেতু থেকে নদীতে লাফ দিয়ে নিখোঁজ হওয়া কলেজছাত্র নীরব রায় উৎসের (১৮) মরদেহ ৪১ ঘণ্টা পর উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার (২৫ আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে মরদেহ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ডুবুরি দল।
মৃত নীরব রায় উৎস রংপুর পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী এবং নীলফামারীর জলঢাকা উপজেলার সদর এলাকার তপন রায়ের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেলের নিরব রায় উৎসসহ তার বন্ধুরা গঙ্গাচড়ার মহিপুরে তিস্তা নদীর পাড়ে ঘুরতে যান। বিকেল ৫টার দিকে ভিডিও কনটেন্ট তৈরির উদ্দেশ্যে তিন বন্ধু শাকিল, নিরব ও রুপম সেতু থেকে নদীতে লাফ দেন। এদের মধ্যে শাকিল ও রুপম কয়েক মিনিটের মধ্যে সাঁতরে উঠতে পারলেও নিরব তলিয়ে যান। এরপর সঙ্গে থাকা অন্য বন্ধুরা চিৎকার শুরু করলে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন।
এ ঘটনার খবর পেয়ে গঙ্গাচড়া ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করেন। পরে রংপুর থেকে ডুবুরি দল এসে দুই দিন অভিযান চালায়। অবশেষে নিখোঁজের ৪১ ঘণ্টা পর সোমবার সকালে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে তিস্তা সেতুর পূর্ব দিকে প্রায় আট কিলোমিটার দূর থেকে তার ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করে মহিপুরে আনা হয়।
গঙ্গাচড়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (স্টেশন মাস্টার) আব্দুল মান্নান বলেন, নিখোঁজের খবর পাওয়ার পর থেকে আমাদের ডুবুরি দল তল্লাশি চালাচ্ছিল। আজ সকালে দ্বিতীয় তিস্তা সেতুর পূর্ব দিকে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে তার মরদেহ ভেসে ওঠে। পরে মরদেহটি উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।