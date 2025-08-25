সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

গাইবান্ধায় এক রাতে কবর থেকে ১৮টি কঙ্কাল চুরি

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৭:১৫
গাইবান্ধায় এক রাতে কবর থেকে ১৮টি কঙ্কাল চুরি হয়েছে। ছবি: ইত্তেফাক

গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলায় রাতের আঁধারে দুটি পারিবারিক কবরস্থান থেকে অন্তত ১৮টি কঙ্কাল চুরির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় এলাকায় চরম আতঙ্ক ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, উপজেলার কচুয়া ইউনিয়নের কচুয়া সরদার পাড়া গ্রাম থেকে ৭টি এবং আখকচুয়া গ্রাম থেকে আরও ১১টি কঙ্কাল চুরি হয়েছে। সোমবার (১৫ আগস্ট) সকালে স্বজনরা কবর জিয়ারতের সময় বিষয়টি প্রথমে বুঝতে পারেন। পরে পুরো এলাকা জুড়ে এ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়।

কচুয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী খন্দকার বলেন, এক রাতে এভাবে এতগুলো কঙ্কাল চুরি হওয়ায় এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সাঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাদশা আলম জানান, তিনি নিজে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। কারা, কী উদ্দেশ্যে কঙ্কালগুলো চুরি করেছে তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে আমরা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করছি এবং অপরাধীদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ গাইবান্ধা

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

